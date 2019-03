Eternul feminin (II)

Prin pădurea de cuvinte

Mai departe, ziceri inedite, tot despre Evele noastre de toate zilele. Să ne trăiască! Trestii. Omul, zicea un filosof clasic, este o trestie gânditoare. Femeia – adaug, timid – este o trestie gânditoare, bănuitoare şi...cheltuitoare. Capcane. Șoarecii se prind cu curse, femeile cu bani, iar proştii...cu laude. Jurăminte (de iubire). O pală de vânt tomnatic, ce mătură o stradă pustie...Dorinţă. Cea mai veche, secretă (şi – evident - nemărturisită vreodată) dorinţă a unui bărbat: să-şi întreţină nevasta cu propriii ei bani. Love. Din pricina unei biete, mucegăite paradigme înşelătoare – moştenită, probabil, prin educaţia noastră monogamă, iudeo-creştină, apoi exacerbată prin lecturi adolescentine – toţi aşteptăm, visăm ”marea iubire, unica”. Nimic rău în această utopie, una perfect morală! Dar, mă întreb eu...n-ar fi mai bine să ne bucurăm – cât suntem vii - şi de (mai) ”micile” iubiri pe care ni le oferă destinul, întâmplarea! (P.S. Îmi asum riscul de a fi criticat, contestat de o mulţime de ”babe” – de ambele sexe, vreau să zic. ) Vârste. Fata: - Mamă, te rog, nu deschide sertarul ăla...acolo îmi ţin eu jurnalul, şi prezervativele! - Ceee?! Fata mea face, deja, sex?! Eşti prea tânără pentru asta! - Doamne, mama...Glumeam! Eu nu folosesc niciodată prezervativ! Dezamăgire. Încep să cred că vecina mea nu se uită deloc la filme porno. Mai devreme, m-a rugat să vin la ea ca să-i repar chiuveta. Sunt aici de două ore şi încă repar la nenorocita aia de chiuvetă. Și eu, care crezusem... Jaf. În plină zi, o femeie superbă, în pielea goală, înaltă, slăbuţă, cu ţâţe obraznice, a jefuit un magazin şi a dispărut, nestingherită, în ceaţă. De ce oare nu i-a reţinut nimeni chipul, deşi nu purta mască? Iată definiţia unei întrebări ”pur retorice”...Voyeur. ”Nu-mi place deloc obiceiul ăsta enervant al femeilor care sting lumina înainte de a face amor. Asta face extrem de dificilă pentru mine plăcerea de a le vedea, admira. Prin fereastră...cu binoclul meu performant” Simptom. Primul simptom de Alzheimer este atunci când după o partidă de amor cu nevasta scoateţi portofelul ca să o plătiţi! Lingvistă. – Iubi (mă întreabă iubita mea, studentă la filologie) în ce poziţie vrei să stau când facem amor? - Stai ca căţeaua sau ca capra! – Vai... ce ruşine, doar poziţii cacofonice îţi plac?! Generaţii. Fata mea de 14 ani a venit azi acasă cu prietenul ei, m-au salutat şi s-au dus direct în dormitor. - Lasă uşa deschisă, domnişoară, ai auzit? am strigat eu, sever, de pe hol. - Tati, nu fi pervers!... îmi răspunse ea, trântind uşa. Ifose. – Iubito, plec la sală. Ai vrea să mergi cu mine? – Îţi par grasă? – Dacă nu vrei să mergi, nu mergi! – Acum sunt şi leneşă? – Calmează-te, dragă! Nu am insinuat nimic! – Acum sunt şi isterică, nu? – Nu am spus asta! – Aha, deci sunt şi mincinoasă…– Ok. Nu mergi, nu mergi...! – Stai puţin! Dar de ce, oare, vrei să te duci tu singur? Erotism. ”Statistic vorbind, nu iubirea, ci erotismul domină viaţa cotidiană şi visele noastre.” (Francesco Alberoni) Sex. ”Nu m-am simţit niciodată comod într-o relaţie sexuală bazată pe simpla atracţie erotică şi pe indiferenţa faţă de celălalt; ca să mă simt fericit din punct de vedere sexual, întotdeauna am avut nevoie – în lipsa iubirii, salutară – de o minimă simpatie, stimă, înţelegere reciprocă; nu, nu renunţasem la omenie.” (Michel Houellebecq) Micuţă. De 1 iunie. Ea: - ”La Mulţi Ani” pentru aia mică! El (vădit surprins): - Dar...noi n-avem copii! Ea: - Păi...de aia n-avem!Perle. ”Te iubesc şi îţi voi oferi perle de ploaie din ţara în care nu plouă niciodată.” (J.Brel) Iubit. ”A iubi înseamnă – ca şi în sport – a şti să pierzi. A iubi nu înseamnă a poseda, a păstra. A iubi înseamnă a aşeza în locul tău pe celălalt, pe cel iubit.” (Y.Queffélec) Trop. ”Te iubesc prea mult pentru a te lua de nevastă!” (M.A. Girard de Saint-Amant) Morală. ”Morala este cel mai prost disimulată într-un pantalon.” (Francis Picabia) Virgine. ” În ziua de azi, nici cele mai urâte fete nu ajung la altar virgine.” (G. Wolinski) Altceva. ”Soţul şi amantul penetrează aceeaşi femeie, dar fiecare iubeşte, de fapt, o fiinţă diferită.” (J. Touzalin) Amanţi. ”Amanţii se unesc pentru calităţi imaginare şi se despart reproşându-şi defecte pe care nu le au.” (M.d’Agoult) Tristeţe. ”A face dragoste cu femeia care nu îţi place e la fel de trist cu a munci.” (J. Anouilh) Dovadă. ”Ştiţi care este dovada iubirii adevărate? Să îl laşi pe cel iubit să fie ceea ce vrea el să fie.” (Jim Morrison) First. ”Adam a „ajuns” primul. Ca toţi bărbaţii, de altfel …” (Allan Pease)Self. ”Masturbarea este o adevărată fabrică de fantasme, cel mai bun generator de explozii erotice mentale.” (Henri Barthe) Solidaritate. ”Solidaritatea nu există! Există doar o coaliţie atent asortată de egoisme. Fiecare din noi rămânem alături de un altul doar pentru a ne salva pe noi înşine.” (Francesco Alberoni) Stângăcii. ”Dacă îţi îmbrăţişezi soţia la fel de „măiestrit” cum îţi parchezi maşina, să nu te mire că porţi coarne!” (Anonim) Surâs. ”Surâsul este sărutul sufletului.”(Michel Bouthout) Zile. Sunt zile când tu eşti porumbelul şi zile când eşti statuia. Precauţie. Într-o cafenea, doi tipi urmăresc două domnişoare. – Poate mergem să facem cunoştinţă?, întrebă unul. – Da, dar un pic mai târziu. Mai întâi să-şi achite nota! Ruj. – Ce dăruiesc bărbaţii zgârciţi femeilor? – Un ruj de buze, că oricum îl recuperează în mod treptat. Matrimoniale. Sunt în căutarea unui bărbat: fumător, alcoolic, curvar…Consider că într-un cuplu ambii trebuie să aibă interese şi plăceri comune!