Prin pădurea de cuvinte

Vine (vine?) primăvara. Deja fuse... şi se duse Sf. Valentin. Urmează – pe 24 februarie – al nostru Dragobete, fiul Babei Dochia, cel numit şi ”cap de primăvară”. Aşteaptă la rând zilele de 1 şi 8 Martie. Aşa că, fraţi bărbaţi, chivernisiţi-vă bine portofelul! Începe anotimpul florilor, iubirii, înmuguririlor. Astfel că în acest articol – şi în altele, următoare - tema va fi ”eternul feminin”. Element mereu alături de noi, uneori enervant, cicălitor, demolator cotidian de orgoliu masculin etc. Dar un personaj cu adevărat ”etern” – femeia – în lipsa căruia nu numai că nu ne-am fi născut... dar, apoi, ne-ar fi destul de greu – să nu zic imposibil - să trăim, să sperăm. Să ne bucurăm. Vă urez lectură plăcută, cu zâmbete, nu ca în întâmplarea imediat relatată.

Orgasm.Un bărbat: chiar dacă, într-un sfârşit - după ce am citit o mulţime de cărţi - am reuşit să îi ofer nevestei mele orgasme multiple, ea continuă să fie nemulţumită... Cică nu sunt orgasme multiple dacă au trecut 2-3 ani între primul şi al doilea.

Potriviri.”O femeie tânără este prielnică unui bărbat bătrân”, zice anticul Theognosis. De acord... dar reciproca nu-i deloc valabilă. Un mai tânăr prieten mă corectează: nu-i o regulă, depinde, azi, de mărimea contului bancar al moşneagului! Rezon, zic eu. Dar, gândindu-mă doar la mariajul dintre bogătaşul Onassis şi frumoasa văduvioară prezidenţială Jacqueline Kennedy (încheiat cu pagubă bănească pentru graţioasa franţuzoaică, după moartea tomnaticului lover, deoarece grosul averii a rămas familiei grecoteiului)... mai că l-aş contrazice!

Învins.În faţa unei femei cu adevărat fermecătoare, se schimbă puţin textul (de fapt esenţial, ca idee!), celebrei replici atribuite lui Caesar Imperator. Ea ar suna astfel: ” Veni, vidi... vicisti”. (Am venit, am văzut-o... am fost învins!). Învăţaţi, deci, băietani, limbile latine...!

Măreţie.Ştiţi care este adevărata, salutara măreţie a iubirii celei mai fierbinţi, mai totale? Faptul că, în clipa contopirii totale (ce se vrea, se crede, atunci, a fi eternă şi definitivă)... nici unul dintre cei doi actori nu realizează că prin ei se unesc, contopesc... două viitoare schelete!

Verticală.Îmi face plăcere să constat că cei care ne privesc – azi – de sus în jos, sunt, majoritar... nişte proaspeţi sosiţi între noi... de jos în sus!Deh: ”Partidul e-n toate / E-n cele ce sunt / Şi-n cele ce mâine vor plânge la soare”...

Gay.Un club exclusivist de gay bogaţi a deschis, în aceeaşi clădire, la etaj, o bibliotecă. La intrarea în sala de lectură, trona un afiş mare: băieţi, puneţi-vă cu burta pe carte! Proastă inspiraţie... părerea mea.

Ţipete.Dacă Sharapova ţipă aşa de tare pe terenul de tenis, îmi e şi frică să mă gândesc ce face ea în dormitor! Creier. Un copilaş îşi examinează organele genitale: - Mami, acesta este creierul meu? - Nu dragule, încă nu…Virgine.Pădurile virgine poate de aia sunt încă virgine... pentru că sunt păduri.

Drapel.Tricoul lui, purtat de ea, goală, în prima dimineaţă de după prima lor noapte... un drapel postat inutil pe o cetate deja cucerită...România. E şi normal să fie plin de curve într-o ţară în formă de peşte! Confesiune. – Mărie, trebuie să-ţi zic ceva. Mă apasă pe inimă. Ultima dată când ne-am iubit noi doi, m-am gândit la altă muiere, una ţâţoasă, de la TV. – Doamne apără, Ioane, cum ai putut!? Uite, io, cu oricine mi-o pun, numai la tine mă gândesc!

Rezolvare.M-am dus la un restaurant să mănânc ceva. Era plin ochi, nici o masă liberă. Aşa încât am scos mobilul, l-am dus la ureche şi am zis, cu voce tare: - Vino repede, e aici, cu altcineva! Şase cupluri au zbughit-o pe uşă! Urare. Şi mai terminaţi, de Sărbători, cu urarea: ”alături de cei dragi”! Unii sunt însuraţi şi nu-i lasă nevestele! Căsnicie. La începutul relaţiei: - Dezbracă-te, că te doresc! După 20 de ani: - Dezbracă-te, că bag hainele la spălat!

Scopuri.Femeia are două scopuri în viaţă: să se căsătorească şi să arate necăsătorită. Prietenie. Prietenie feminină este atunci când două femei se invidiază reciproc în tăcere, zâmbindu-şi reciproc, cu graţie. Fantezie. Fantezia supremă a unei femei: să fie cu doi bărbaţi în acelaşi timp. Unul care să gătească, celălalt care să facă curăţenie. Supă. Supa de peşti piranha este considerată afrodiziac în Brazilia.

Omonime (ori sinonime!?).În spaniolă, cuvântul „esposas” înseamnă atât „soţii” cât şi „cătuşe”. Opţiuni. El: - Vii în seara asta la mine să vezi ultimul film al lui Tom Cruise? - Şi dacă nu-mi place? întreabă ea. - Te îmbraci şi pleci! Centuri. Împăratul cheamă fierarul: - Mâine plec la luptă. Să-i pui reginei centura de castitate! – Am înţeles, Măria-ta! Scuzaţi... să-i pun şi botniţă?

Femei.”Toată viaţa am avut parte de femei fără suflet.” (Daniel, angajat la morgă). Ţipăt. – Ce spune o ateistă în clipa plăcerii maxime? – „Darwin! Oh, Darwin!” Opţiuni. Lupul, care tocmai absolvise un master la Harvard, se întoarce în pădurea natală. O prinde pe Scufiţă şi o întreabă: fuziune sau absorbţie!?Oral. Sexul oral este ca ascultatul manelelor: foarte mulţi o fac, dar nimeni nu recunoaşte!

Quick.Soţul: - Când va veni acea clipă, aş vrea să mor în timp ce fac sex. Soţia: - Fericitule! Vei avea parte de o moarte rapidă... Jurnal. ”Ziua 40 fără amant. Încep deja să-l văd sexy pe bărbatul meu.” Love. Eu unul, sincer, nu recunosc ziua de 14 februarie ca Ziua îndrăgostiţilor. Această zi ar trebui să fie în fiecare... noapte! Final: Sf. Valentin e pentru femeile şi bărbaţii frumoşi. Noi, ăştia mai urâţi, aşteptăm... Halloween.