Se ştie că proverbele şi zicătorile românilor sunt de o diversitate şi o savoare rar întâlnite aiurea. Disciplina numită, pompos, ”paremiologie” (studiul proverbelor) este una cu un pronunţat specific naţional, etnic şi lingvistic. Alfel spus, proverbele românilor sunt, practic, intraductibile la modul ”mot – mot”, dacă ne temem că un asemenea demers ne-ar putea arunca în ridicol şi derizoriu. Asemenea cuvântului ”dor”, ori, în mare parte – în esenţa lor adevărată - operele unor Ion Creangă, Caragiale sau Mihai Eminescu. Pe un site britanic consacrat lingvisticii, am găsit o selecţie a unor ziceri valahe care – în traducere directă – i-ar face pe sobrii insulari să se prăpădească de râs. Desigur că şi ”reciproca” poate fi la fel de valabilă: un român s-ar amuza copios aflând că afară ”plouă cu câini şi pisici” (it’sraining cats and dogs), în vreme ce un supus al Majestăţii Sale Elisabeta (Savetuca pentru noi: voila un exemplu de translare lingvistică!) ar râde cu poftă aflând că ”plouă cu găleata” ori că ”se crapă de ziuă”. Deoarece – de când cu Internetul – engleza a devenit (cel puţin la nivel de vocabular de bază) şi pentru mulţi români o a doua limbă natală, vă propun să ne amuzăm împreună cu această nouă ilustrare a altui dicton etern valabil: ”traduttore= traditore”. Ori: orice traducere este o trădare a textului original! Fiecare ”tripletă” de mai jos conţine trei variante: traducerea ”fidelă” – citeşte textuală - lingvistic a proverbului neaoş, românesc, varianta originară, în română, şi explicaţia sensului, esenţei – în engleză – a zicerii.

1. “Like an old lady with a machine-gun”. Română: ca baba şi mitraliera. Engleză: a person object being massively unsuitable for the job in hand. 2. “Leap like a frog into the concrete”. Română: se aruncă ca broasca-n beton. Engleză: jumping the gun. 3. “Stare like a cat at a calendar”. Română: se uită ca mâţa-n calendar. Engleză: looking at someone confused. 4. “Walking with the painted crow”. Română: umblă cu cioara vopsită. Engleză: pulling the wool over someone’s eyes (blantantly). 5. “The TV has fleas!”. Română: televizorul are purici. Engleză: There’s static on the TV. 6. “Making a stallion out of a mosquito”. Română: a făcut din ţânţar armăsar. Engleză: making a mountain out of a molehill. 7. “Hit your own testicles with a claw hammer”. Română: şi-a dat cu tesla-n coaie. Engleză: shooting yourself in the foot. 8. “Walk the bear!” Română: hai, plimbă ursul! Engleză: go away and leave me in peace! 9. “Like a donkey in the mist”. Română: (a dispărut) ca măgarul în ceaţă. Engleză: disappearing when you’re most needed. 10. “You have dwarfs on your brain!”. Română: a avea pitici pe creier. Engleză: being or saying something crazy. 11. “Makes it of sheep”. Română: a o face de oaie. Engleză: making a pigs ear of something. 12. “Have you stepped on a lightbulb?”. Română: calcă pe bec. Engleză: you’ve done something wrong. 13. “Was this house built on a slope?”. Română: dacă ai casa în pantă. Engleză: suggesting that someone should close the door. 14. “Making a whip out of poo”. Română: face din rahat, bici. Engleză: making a little go a long way. 15. “He has a carrot in his bum”. Română: are un morcov în fund. Engleză: you’re looking nervous. 16. “Did you come with your palm between your butt-cheeks?”. Română: a venit cu mâna în fund. Engleză: not bringing a gift when you visit someone.