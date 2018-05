Iubiri ”princiare”

M-am întrebat, uneori: oare de ce poveştile de iubire ale prinţilor-moştenitori, ale ”prinţişorilor” (regali ori ”republicani”, y compris comunişti, deopotrivă), atrag, incită, impresionează publicul mai mult decât love-story-ul oficial, de cuplu stabil, al regilor, împăraţilor ori preşedinţilor!? Şi tot singur mi-am răspuns: probabil din pricină că asemenea însoţiri erotice – adesea confirmate, salvate de o iubire adevărată şi definitivă, pe viaţă – au fost şi vor fi mereu considerate, judecate ca ”nepotrivite” şi sancţionate ca atare – ca să nu zic scandaloase – de către cutumele stricte, strâmte (şi adesea strâmbe) ale moralei oficiale ce interzice ”stricarea” sângelui nobil, ”albastru?” – hematologii zic, dimpotrivă, că ”porfiria” – semnul ”regal”, albastru, e de fapt o boală genetică, datorată consangvinizării ”vlăstarelor regale” între ele. Iată: încă aspirantul la tron Ferdinand – viitorul Întregitor de Ţară - a fost ”taxat” pentru iubirea lui pentru o Elena... o fată din boierimea valahă, după cum şi Carol II, priapicul, avea să fie ”dez/însurat” oficial de Zizi Lambrino. Pentru a sfârşi, fericit, în braţele femeii cu părul roşu, Elena Lupescu. Sunt şi alte drame celebre: moartea (sinuciderea?) moştenitorului tronului Austro-Ungariei, ”demisia” viitorului rege George al Angliei etc. Simpatia oamenilor de rând pentru asemenea – majoritar – nefericite însoţiri e explicabilă: oamenii au nevoie de mituri. Iar unul dintre acestea este ideea că ”iubirea învinge totul”. Azi – mulţumită manuscrisului cărţii Gabrielei Ştefania Roba (azi elveţiancă, dar cu adolescenţă trăită în Suceava) scriu despre Nicu Ceauşescu. Şi încă ceva, interesant: niciuna dintre iubitele, femeile lui Nicu (Donca, Matei, Vlădescu etc.) nu-l vorbesc de rău, fie şi după moartea lui, ci au cuvinte de simpatie pentru acest nefericit ”prinţişor” comunist.

Cristescu(Poliana). Fosta soţie a lui Nicu Ceauşescu Poliana (Polyana) - Daniela-Luminiţa Cristescu - şi producătorul american de la Hollywood Donald Kushner conduc, discret, Studiourile ”MediaPro” de la Buftea, cu un mandat valabil până în toamna anului 2019. Noul consiliu de administraţie al Studiourilor ”Media Pro” din Buftea, cumpărate în 2015 de omul de afaceri şi regizorul Bobby Păunescu, este format din patru membri, printre care Poliana Cristescu şi producătorul american de la Hollywood numit mai sus, realizator al unor filme precum 7 Seconds, Andre, Tron, Legacy, Blitz şi Monster (premiat cu Oscar). Totodată, din grupul oamenilor de afaceri care s-au asociat cu Bobby Păunescu pentru preluarea studiourilor de la Buftea se numără Steven Ransohoff, preşedintele companiei americane Film Finances, care se ocupă cu asigurarea producţiilor cinematografice independente. Studiourile şi-au schimbat şi denumirea în "Bucharest Film Studios". Poliana Cristescu – cea aleasă ca noră de însăşi coana Ileana (cea ”din capătul s(t)atului”, apud sintagma şopârlită a lui ”Nea Mărin”), despre care se bârfea că ea ar fi urmat la conducerea României, alături de Nicu, dacă familia Ceauşescu nu ar fi fost înlăturată de la conducerea României în decembrie `89, a condus Consiliului Naţional al Pionierilor, fiind un membru marcant al Partidului Comunist Român.

Matei (Jeanina). Jeanina Matei a fost o cântăreaţă de mare succes a Românei în epoca comunistă. Frumoasă, cu un trup foarte bine conturat, cu părul lung, ondulat şi blond, un chip ca de păpuşă, a cucerit nu doar publicul, ci şi pe cel mai cunoscut – şi mai dandy - dintre fiii Eleneişi ai lui NicolaeCeauşescu, şi anume pe Nicu, a cărui iubită a fost. Legendele vremii spun că familia lui Nicunu a fost deloc încântată de relaţia lor, astfel că artista a decis să plece din ţară. Cei doi s-au cunoscut la mare, legătura lor amoroasă fiind una foarte pasională, dar şi de scurtă durată. „Au fost clipe frumoase şi ca tot ceea ce e frumos, trece. Nu se poate şti dacă am fost marea lui dragoste. Ce e în sufletul unui om nu se ştie niciodată”. Astfel, cântăreaţa a părăsit România prin anii ’80, înainte de revoluţie, plecând într-un turneu peste hotare. „Nu aş numi exil faptul că stau în afara ţării. Am plecat de bunăvoie, stau acolo de bunăvoie, mă întorc de bunăvoie în ţară. Vin de două, trei ori pe an acasă şi merg la Craiova, la mama mea. Primul drum acolo este… În Italia m-am specializat în anumite lucruri. După câţiva ani, am intrat în afaceri. Nu mai cânt deloc în Italia”. În prezent ea lucrează în contabilitate şi este în cuplu cu un italian. Totuşi, nu Jeanina Matei a fost, se pare, cea mai mare iubire a lui Nicu Ceauşescu. Se ştie că fiul dictatorului a fost îndrăgostit iremediabil de Donca Mizil, cei doi fiind „prieteni-iubiţi“ încă de pe la 13-14 ani până pe la 30 de ani. Mai bine de 15 ani a ţinut povestea de dragoste dintre fiul lui Nicolae Ceauşescu şi sora lui Serghei Niculescu Mizil. Ca de obicei, Coana Leana s-a opus (ca şi în cazul relaţiei înfiripate între fiica sa Zoe şi Petre Roman (deh... fiul unui alogen!). Acum, Doncaeste căsătorită şi are trei copii.