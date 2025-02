„O bandă de hoţi”

„Din Bosanci ni să comunică cum că jandarmeriei în tovărăşie cu finanţierii de acolo le-a succes a pune mâna pe o bandă de hoţi şi a descoperi multe hoţii făptuite de aceasta. Boierului G. Macaresu din Fălticeni i s’a fost furat un bou, care a fost trecut la Bosanci, dându-se de urma boului au început cercetări mai minuţioase şi resultatul a fost descoperirea multor hoţii, ba chiar şi a omorului unui locuitor din Plavalar, Vasile Moldovan, care a fost aflat omorât, în vara anului 1901...”.

„Deşteptarea”, Anul XI, nr. 7, Cernăuţi, Ianuarie 1903.

„Dezastrul sporturilor de iarnă”

„Am avut bob. Nu mai avem bob. Am avut biatlon. Nu mai avem biatlon. Am avut schi. Nu mai avem schi. Am avut şi hochei şi patinaj artistic şi viteză, dar, încet-încet, dinastia hrăpăreaţă a făcut praf şi pulbere până şi aceste discipline, devenite de mult cenuşărese ale sportului românesc.

Schiul a ajuns un tolerat, în cel mai bun caz. În proprii noştri munţi, în propriile noastre staţiuni turistice schiul de performanţă plătea biruri grele pe telecabină, iar asta doar pentru antrenamente, că de competiţii nici nu putea fi vorba de când ozonul Predealului ajunsese în posesia exclusivă a familiei ceauşiste, care-şi odihnea ciolanele în vilele somptuoase din apropiere... În orice caz, schiul românesc s-a chinuit şi se chinuie şi acum, fără pârtii şi instalaţii de urcare, fără schiuri competitive, bocanci şi beţe pentru slalom, fără acces şi fără bani pentru a participa la marile competiţii... Bobul (să nu citiţi Bobu!) s-a cufundat într-un anonimat aproape total, de ani şi ani de zile...Patinajul artistic stă şi mai jalnic, lucrând pe câte un colţ de patinoar, la concurenţă cu hocheiul. Fără lumină, fără coregrafi, magnetofoane, ca să nu mai vorbim de ghete speciale, de patine şi de costume...”

„Tineretul liber” (cotidian independent pentru toţi tinerii din România), Anul II, nr. 15, Marţi 9 ianuarie 1990.