„Credinţe poporale bucovinene”

„Se crede, că uscând cineva păpuşoi în cuptioriu şi scoţându-i, nu e bine a lăsa câţiva ciucălăi acolo şi că, dacă earăşi se face foc în cuptior, apoi Maica Domnului vâră mâna până’n cot în focul cuptiorului după acei păpuşoi. Se crede că dacă tuşesce mâţa va urma vrajbă în casă. Se crede, că nu e bine a pune furca din care se toarce culcată, căci la din contra, acel ce toarce va căpăta junghiuri”.

„Gazeta Bucovinei”, Anul V, nr. 2, Cernăuţi, Joi 5/17 Ianuarie 1895.

„Ecologie şi sport”

„Am fost privaţi de aerul curat şi proaspăt în care trebuia să culegem roadele strădaniilor noastre; am fost lipsiţi de condiţii civilizate de pregătire, de materiale şi baze sportive adecvate. Am suportat, cu un stoicism condamnabil, o poluare civică morală, spirituală, culturală, sportivă dar am găsit uneori, graţie sportivilor noştri şi resurse de-a evada din canoanele rigide ale vieţii impuse de forţa dictaturii, stadionul fiind singurul teritoriu unde ne-am bucurat de imunitate şi unde am putut protesta uneori şi împotriva nedreptăţii sportive. Tocmai de aceea, dictatorul s-a împotrivit construirii a cât mai multor stadioane, iar altele mai vechi au fost demolate sau reduse la tăcere. Acum, după victoria revoluţiei populare, trebuie să ne îngrijim ca toţi sportivii noştri să capete încredere în sine, în viitoarea conducere a sportului sucevean şi a cluburilor din care fac parte, cu convingerea că aceşti noi conducători vor fi ataşaţi idealurilor sportive, culorilor clubului, cinstiţi şi buni profesionişti”.

„Pro Natura” (periodic al Mişcării Ecologiste din Bucovina), Anul I, nr. 1, 7 ianuarie 1990.