„Întreceri sportive de iarnă”

„Capu Codrului, sat din comuna Păltinoasa, raionul Gura Humorului, freamătă în aceste zile de veselia sutelor de tineri antrenaţi în întrecerile sportive de iarnă. Nu de mult, aici s-au desfăşurat ultimele concursuri din etapa întîia a spartachiadei de iarnă a tineretului. Întrecerile s-au desfăşurat pe 8 ramuri sportive, antrenîndu-se 322 de tineri la săniuţe, 162 la cros, etc. Numărul total al tinerilor mobilizaţi în întrecerile primei etape a spartachiadei de asociaţia sportivă <Victoria> din localitate se ridică la 713”.

„Zori Noi”, Anul XVII, nr. 4714, Suceava, Duminică 3 februarie 1963.

„Stupizenia şi făţărnicia unor lozinci”

„N-am uitat, încă, şi nici nu trebuie să uităm, acele zile triste ale umilirii noastre în care, încolonaţi în şiruri impersonale, ne târam pe străzi strigînd sloganuri ieftine şi mincinoase, fabricate de idio(t)logii comunismului, creaţii ale unor ciungi intelectuali de teapa unor Popescu-Dumnezeu, Cornel Burtică şi ale altora asemenea lor: <Ceauşescu eroism - România comunism>, <Ceauşescu să trăiască - România să-nflorească>, <Ceauşescu, România ocrotesc copilăria>, <Stima noastră şi mândria - Ceauşescu, România>, etc, etc. Las la o parte stupizenia şi făţărnicia unor astfel de lozinci pentru a reaminti celor de o vîrstă cu mine şi a spune tineretului că, pe vremea cînd conducătorii poporului şi cei mai iubiţi fii ai poporului erau alţii, suportau cu mândrie să audă strigîndu-se în stradă <Ana, Luca şi cu Dej bagă spaima în burgheji>, deşi ei o băgau în casele şi în sufletele noastre etc, etc. După redeşteptarea ţării, o dată cu aprinderea flăcării Revoluţiei la Timişoara şi desăvîrşirea ei la Bucureşti, oamenii şi-au creat ei înşişi lozincile în chiar focul luptelor din stradă”.

„Adevărul” (cotidian independent), Anul I, Nr. 32, Joi 1 februarie 1990.