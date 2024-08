„Clubul de joc de hazard”

„Am arătat că în staţiunea balneo-climaterică Vatra Dornei, care până an a fost ferită de cluburi de joc de hazard, a luat fiinţă, sub denumirea <Cercul demobilizaţilor>, un club de jocuri de noroc (ruletă, baccara, chemin de fier, braziliana etc). Cum funcţionează acest club şi de are autorizaţie nu discutăm în acest moment. Am arătat că personalul <Cercului> nu e cuviincios cu vizitatorii, pe care îi bruschează rupându-le pălăriile de pe cap şi bastoanele din mână. De astă dată semnalăm publicului că patronii clubului au fost daţi în judecată instanţei judecătoreşti din localitate de doi cunoscuţi avocaţi de aici pentru bani, cerând ei şi sechestrare, spre asigurarea întregii averi a <demobilizaţilor> de la conducere, Pollak, Wasser, Schraf etc. Mai relevăm faptul că acest club nu stă sub nici un control, astfel că patronii săi fac ce vor. Cei în drept să se sesizeze”.

„Glasul Bucovinei”, Anul XVIII, nr. 4615, August 1935.

„Maladiile stadionului”

„Stadionul oraşului, locul efervescenţei duminicale, este înainte de toate locul de pregătire şi, în măsură mult mai mare, de concretizare a muncii sportivilor. Zilnic, oră de oră chiar, stadionul cunoaşte freamătul de tinereţe şi sănătate, iar sfîrşitul de săptămînă îi aduce la porţi, parcă în urma unui semnal, pe toţi iubitorii activităţii sportive. Stadionul Arini din Suceava este o construcţie modernă, ridicată în ultimii ani. Ar trebui, dată fiind situaţia, să corespundă din toate punctele de vedere, Dar nu este aşa. Tribuna oficială nu-i gata nici pînă astăzi. În partea de sus a tribunei, constructorul încă lucrează, jos, la ultimul rînd de bănci, picioarele îşi fac loc cu greu printre sfărîmăturile parapetului”.

„Zori noi”, Anul XXI, nr. 6110, August 1967.