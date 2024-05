„Ni-o stat mintea în loc...”

„Oare adevărat să fie ceea ce a scris fratele Nicolae din Gălăneşti la gazeta d-voastră ? Ni-o stat mintea în loc. Se poare oare ca cei din mijlocul nostru ce-au ajuns domni mari, tocmai acei care se lăudau pe la adunări că vreau binele ţăranilor pentru că şi ei sunt feciori de ţărani, tocmai acei să ne fi vândut averea noastră, ţara şi neamul? Am auzit eu de câţiva domni feciori de ţărani, ca d-nii Doboş, Ungurean şi Cojocari, unul din Ilişeşti, altul din Suceveni şi altul din Sfânt Ilie, tăţ prieteni, ai d-lui Nistor, care şi el e fecior de ţăran din Vicov, am auzit că ei au nenorocit cu banca lor câteva sate de lângă Suceava. D’apoi noi am avut în război duşmani în ţară şi păgâni, nu erau feciori de-ai noştri. Amu avem mare durere că tocmai domnii noştri, din sângele nostru ne-o luat chelea şi ciolanele. Oare nu-s mai răi decât păgânii?”.

„Magazinul de lactate”

„Am intrat zilele trecute în magazinul specializat de produse lactate de pe strada Karl Marx din Suceava. De la bun început, trebuie subliniat aspectul interior plăcut, modern al magazinului. Iată însă în vitrina frigorifică interioară cutii parafinate pentru brînză de vaci cu smîntînă care au capacul căzut în interior; de pe borcanele de iaurt la 200 gr. lipsesc multe rondele; sticlele de lapte pasteurizat sînt îmbuteliate numai în parte. Astea-s nimicuri, vor spune unii. Lucrurile însă nu stau tocmai aşa. Ia gîndiţi-vă, de pildă, cum îşi păstrează calităţile laptele pasteurizat dacă este ţinut descoperit? Căutînd să aflăm de unde provin deficienţele, ne-am îndreptat către întreprinderea producătoare ICIL Suceava. Conducătorii acestei unităţi au recunoscut că, în privinţa ambalării produselor, sînt şi unele lipsuri”.

