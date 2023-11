„Un vis”

„Ah, ce vis avui, straniu şi pătrundătoriu! Locuri străine, necunoscute, traversate de şesuri verdi şi de coline, întinse în dreapta şi’n stânga, şi pe creasta unei coline mă aflam eu. Aerul şi vegetaţiunea mi se păreau ca după o ploaie furtunoasă. În dosul meu, munţi înalţi, presuraţi cu codri, eară în faţă-mi o dumbravă înflorită, de unde adiea un Zefir dulce şi aducea cu sine un miros balsamic”.

„Revista Politică”, Anul II, nr. 12, Suceava, 1 Noemvre 1887.

„Spectatori la filme artistice”

„Cinematografia, ca una din cele mai îndrăgite manifestări culturale, cuprinde an de an mase tot mai largi de spectatori. Astfel, în ziua de 6 noiembrie a.c. lucrătorii Întreprinderii Regionale Cinematografice Suceava au putut raporta îndeplinirea planului de bilete spectatori pe anul în curs. Pînă în prezent, filmele rulate pe ecranele cinematografelor din regiune ca şi cele proiectate de caravana cinematografică a întreprinderii au fost vizionate de aprox. 3.600.000 spectatori, din care peste 1.000.000 din rîndul ţăranilor muncitori. Numărul de spectatori care au vizionat diferite filme artistice şi documentare în acest an este cu 600.000 mai mare decît cel din perioada corespunzătoare anului trecut”.

„Zori Noi”, Anul XIII, nr. 3403, Suceava, Noiembrie 1958.