„Băutura întăritoare a burcutului”

„Îndestularea în hrană, băutura întăritoare a burcutului, pe care o întrebuinţează toţi locuitorii, şi aerul cel viu al muntelui, saturat cu miresme de brad, fac de traiul oamenilor este îndeobşte lung. Am întâlnit mai mulţi bătrâni, bărbaţi şi femei de peste 90 de ani. Lucru ce poate părea destul de nefiresc este că o poporaţie aşa de sănătoasă procreează puţini copii. Rar se văd mai mult de trei copii la casa Românului. Vina de căpetenie a slabei lor reproduceri stă în însurarea de tot târdie a tinerilor, după 30 de ani, când puterile le sunt istovite printr’o viaţă coruptă, căreia moravurile muntenilor nu opun o stavilă îndestulătoare”.

„Revista Politică”, Anul II, nr. 11, Suceava, 15 Octomvrie 1887.

„Unde dai şi unde crapă”

„Ziarul <Morgen blatt> publică un articol în care atacă violent administraţia comunei Dorna Candrenilor, că, sub fosta guvernare de 2 ani, a Naţional - Ţărăniştilor, s’a făcut o fraudă cu cumpărarea unui teren de 400 hectare, pământ care în realitate nu există în cadastrele primăriei. Are dreptate d-l reporter însă îi atrag atenţia că nu Consiliul comunal din fosta guvernare a PNŢ a făcut această tranzacţie. Aprobarea şi plata acestor 400 de hectare pământ s’a făcut sub regimul liberalilor, sub fostul primar de atunci Ilie Ursu”.

„Cuvântul Ţărănimii”, Anul X, nr. 294, Octombrie 1931.

„Actorii amatori”

„În cadrul clubului minier <Valea Fierului> din Iacobeni activează o formaţie de teatru. Componenţii acesteia acordă multă atenţie bunei interpretări şi jocului scenic obţinînd frumoase aprecieri din partea spectatorilor. De curînd actorii amatori au prezentat în faţa unui numeros public <Articolul 111>, farsă comică în două acte, cu care se vor prezenta şi la faza regională a celui de-al IV-lea Festival de teatru de amatori”.

„Zori Noi”, Anul XX, nr. 5547, Suceava, Octombrie 1965.