„Autobuzul”

„Luaţi-vă tutun dacă nu aveţi răbdare şi mai aveţi ghinionul să aşteptaţi autobuzul în staţiile de pe traseele municipiului Suceava. O mare de oameni se agita în staţia de la complexul meşteşugăresc (str. Ana Ipătescu). Erau călătorii care voiau să prindă acceleratul de Bucureşti. Cînd a binevoit să sosească, maşina s-a transformat într-o...cutie de sardele. Gemînd din toată caroseria, ea a ajuns la Gara CFR Suceava Nord atunci cînd trenul era de mult plecat din staţie. Aici, alt val de oameni murmurau la adresa proastei deserviri a transportului public local”.

„Zori noi”, Anul XXVI, nr. 7548, Suceava, Marţi 28 martie 1972.

„Ţăranul român”

„De la el am învăţat ce înseamnă munca şi respectul, încrederea şi răbdarea. De la el am învăţat ce înseamnă dragostea de ţară, de neam, iubirea pentru graiul românesc, am învăţat bucuria răsăritului de soare şi neliniştea întunericului. Tot de la el am deprins iubirea aproapelui, prietenia cu adevărul şi alungarea minciunii, semnul crucii şi rugăciunile. Doinele şi baladele, proverbele şi basmele tot de la el le-am auzit pentru prima dată. Cine altul putea fi stăpînul sufletului meu decît ţăranul român, depozitarul atîtor comori spirituale ale neamului nostru? Cine ştie să deosebească mai bine ca el adevărul de minciună, bunătatea de invidie sau dragostea de ură? Pe talgerul vieţii, cinstea este podoaba cea mai de preţ a ţăranului. Ţăranul român. Păstrător şi continuator de datini. Legea lui este munca, iar bucuria lui pămîntul. Pentru pămînt a trăit, pentru pămînt a luptat şi tot pentru pămînt s-a jertfit. Pămîntul, leagăn şi mormînt. Viaţa ţăranului român s-a confundat cu dorinţa de a avea pămînt”.

„Albina” (Revistă de cultură pentru sate), Anul 93 (Serie nouă), nr. 3, Martie 1990.