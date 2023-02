„Casa de Economii a oraşului Suceava”

„Cu 1 martie a.c. va începe cu aprobarea înaltului guvern provincial activitatea la Casa de Economii a oraşului Suceava şi va primi, în orele fixate, în oficiul comunal, depuneri în orişicare mărime, dară nu mai mici decât 2 coroane sau 1 florin val. austr. În această casă de economii se pot depune şi bani pentru cari cere legea siguritate pupilară, precum sânt deposite judiciare, bani pupilari etc., deoarece casa de economii este obligată să fructifice banii disponibili în împrumuturi cu interese, pe ipotece sau pe obligaţiuni austriace şi alte scrisuri de credit, apoi în escomptarea cărticelor proprii ale casei de economii, în împrumuturi publice ale provinciilor, districtelor sau comunelor în fonduri publice etc., şi deoarece are voie să escompteze şi reescompteze numai asemenea sinete carile sunt provedute cu trei semnături recunoscute ca sigure. Deosebit de aceasta oraşul Suceava a depus, cu aprobarea înaltului comitet provincial al Bucovinei, ca garanţie specială, un capital de 10.000 coroane şi garantează pentru depunerile în casa de economii cu toată averea sa mişcătoare şi nemişcătoare”.

„Gazeta Bucovinei”, Cernăuţi, Joi 16/28 Fevruarie 1895.

„Intelectualii”

„Intelectualii din comuna Baia-Fălticeni, urmînd pilda celor din comuna Vicovu de Sus, raionul Rădăuţi, care au chemat la întrecere pe toţi intelectualii din regiune pentru o participare activă la viaţa culturală a satelor, după exemplul intelectualilor sovietici din satul Murîghino, regiunea Smolensk, au analizat într-o consfătuire modul cum s-a desfăşurat munca culturală în comună şi aportul adus de intelectuali în această direcţie. Folosind cu pricepere formele variate de activitate culturală cum sînt cercul agrotehnic, conferinţele, manifestările artistice, audiţiile la radio, consfătuirile cu tehnicienii, cinematograful, cercurile de citit, etc., căminele culturale au obţinut remarcabile succese”.

„Zori Noi”, Anul X, nr. 2558, Suceava, Februarie 1956.