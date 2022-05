„Starea cooperatorilor din Bucovina”

„Stare mai pocită nu se află în natură. Spre a fi cooperator trebuie mult chin şi jertvă. Dacă ajungi odată la această stare trebuie să desperezi. Voiu ilustra pe scurt pricinile: cooperatorul are multe datorii, dar nici un drept. El stă la dispoziţia parochului. De este parochul om, îi mai merge lui cum îi merge, măcar se mângăe că are un paroch uman. Salariul cooperatorului este de 650 florini şi mai ajunge la 2 quinquenii. Atât e totul. Forurile guvernamentale au socotit ajungător acest salar calculând că cooperatorul lucră şi’n parochie, săvârşeşte funcţiuni, deci are venit şi poate trăi”.

„Deşteptarea”, Foaia partidului poporal naţional, Anul IX, nr. 30, Cernăuţ, Maiu1901.

„Şobolanii...”

„Şobolanii care trăiesc ca pensionari ai cofetăriei <Victoria> din Fălticeni, au toate motivele să fie bine dispuşi. De cînd tovarăşii de la inspecţia raională de stat pentru igienă şi protecţia muncii au luat măsura stîrpirii lor ei se înmulţesc în voie şi arată chiar foarte bine la înfăţişare, semn că le prieşte tratamentul aplicat de organele sanitare. Organele sanitare susţin că de o lună de zile se luptă cu ei şi nu-i pot distruge, iar responsabilul cofetăriei spune că de la inspecţia raională de stat pentru igienă şi protecţia muncii nu prea dau pe la cofetărie, argumentând că nu prea au medicamente pentru stîrpirea şobolanilor. Şi în timp ce şobolanii strică mărfurile din cofetărie, organele pentru ocrotirea sănătăţii se joacă cu ei de-a pisica şi şoarecele”.

„Zori Noi”, Anul XVIII, nr. 5102, Mai 1964.