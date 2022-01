“Spitalul din Rădăuţi” (II)

“Alt cas, nu mai puţin grav, este faptul cum că acest medic de spital detrage sărmanilor bolnavi toată îngrijirea şi căutarea prin asta că întrebuinţează servitorii spitalului, cărora li sunt încredinţaţi bolnavii spre căutare, la lucruri private de ale lui şi a surorilor lui, cari locuiesc în Rădăuţi şi adecă la săpat în grădină, la prăşit, la tăiat lemne, la spălat cămeşi şi la multe altele, şi, din causa aceea, nu pot servitorii să îngrijească de pacienţi şi n-are cine să le deie nici apă, nici medicamente. Gemetele, plângerile şi suspinele acestor nenorociţi sunt îngrozitoare şi adese se întâmplă că, în durerile lor, se svârcolesc şi cad de pe pat jos…”.

“Patria”, nr. 351, Noiembrie 1899.

„Cu 600.000 spectatori mai mult”

„Cinematografia, ca una din cele mai îndrăgite manifestări culturale, cuprinde an de an mase tot mai largi de spectatori. Astfel, în ziua de 6 noiembrie a.c. lucrătorii Întreprinderii Regionale Cinematografice Suceava au putut raporta îndeplinirea planului de bilete spectatori pe anul în curs. Pînă în prezent, filmele rulate pe ecranele cinematografelor din regiune ca şi cele proiectate de caravana cinematografică a întreprinderii au fost vizionate de aprox. 3.600.000 spectatori, din care peste 1.000.000 din rîndul ţăranilor muncitori. Numărul de spectatori care au vizionat diferite filme artistice şi documentare în acest an este cu 600.000 mai mare decît cel din perioada corespunzătoare anului trecut”.

„Zori Noi”, Anul XIII, nr. 3403, Suceava, Marţi 11 noiembrie 1958.