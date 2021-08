„Reaua conducere”

„Nu înţelegem de feliu, cum vine că Românul, după atâtea experienţe triste, ce le-a făcut şi le face dilnic, nu-şi vine în fire şi nu iasă din apatia cătră tot ce se ţine de viaţa publică. O causă principală a acestei apatii dăunăcioase, din toate punctele de vedere, zace fără îndoeală în reaua conducere. Nime nu-şi dă silinţa cuvenită, ca să lumineze poporul de rând asupra drepturilor ce le are după constituţie. De vor merge trebile şi mai departe tot aşa, numai ce ne vom trezi că pe toate punctele am pierdut terenul de sub picioare”.

„Revista Politică”, Anul II, nr. 5, Suceava, Iulie 1887.

„Dobânzi cămătăreşti”

„Am stat de vorbă cu foarte mulţi săteni din regiunea Sucevei despre chestiunile cari îi preocupă mai mult şi am constatat că ţăranii bucovineni gem sub povara dobânzilor cămătăreşti ale liberalilor şi ale acoliţilor lor. Ţăranii bucovinei sunt azi datori pe la diverse bănci din Bucovina cu peste 200 de milioane lei, la cari plătesc dobânzi care variază între 40 şi 50 la sută. Dacă ei au azi vreo doleanţă la actualul guvern ţărănesc apoi acea doleanţă este să-i scape de aceste datorii distrugătoare, în care i-au băgat politicienii de până acum, din partidele cari i-au guvernat în cei 10 ani de după război”.

„Cuvântul Ţărănimii”, Anul VIII, nr. 57, Iulie 1929.

„Într-o zi de caniculă”

„În sfârşit, am ajuns şi la plajă. Răchitele, stufărişul şi urzicile ne-au permis să ne dezbrăcăm, înlocuind destul de bine nişte cabine. După ce fiecare a făcut câte o praşilă manuală, ne-am întins pledurile şi ne-am pregătit de baie. Apa era plină de oameni care se bălăceau cu prudenţă să nu care cumva să urnească vreun bolovan, sau să rupă un buştean. Alături se scăldau un cîine şi un...cal”.

„Zori Noi”, Anul XXI, nr. 6098, Suceava, Duminică 23 iulie 1967.