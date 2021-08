„Organizarea economică a districtului Suceava”

„Districtul Suceava are meritul de a fi îndrumat cel dintâiu în ţară o temeinică organizare economică, care să cuprindă toate trebuinţele vieţii economice din district. După ce în mai 1918 s’a constituit reprezentanţa economică a districtului, astfel că fiecare comunitate e reprezentată de 1- 3 membri, astăzi vedem Societatea Agronomică din Suceava în plină activitate. În frumoasele încăperi ale Casei Naţionale, unde odinioară era adăpostită Banca Naţională, s’a întocmit o frumoasă expoziţie de unelte şi maşini agricole, de la greblă, coasă şi hârleţ până la pluguri, maşini de îmblătit şi de treierat, toate aşezate în frumoasă rânduială sub îngrijirea harnicului superior Ştefan Sorocean. D-sa ne-a condus apoi în spaţioasele ubicaţiuni de sub pământ zidite toate în cement şi’n care se află marele magazin de unelte şi tot felul de lucruri trebuincioase economiei.

Într’un colţ al magazinului am dat peste 300 de saci de făină numită <Thomas>, un mineral excelent pentru îngrăşarea pământului, deoarece aruncat pe ogor sporeşte înzecit creşterea grăunţelor şi bobiţelor”.

„Viaţa Nouă”, Anul V, nr. 7, 14 Iulie 1918.

„La gîrlă”

„După ce ne-am echipat cu sacoşe cu roşii şi caş, reviste ilustrate, slipuri şi pneuri umflate, am pornit-o, dis-de-dimineaţă, sub razele ultraviolete, spre ştrand (rectific, gîrlă), adică spre apa Sucevei. Despre autobuzul întîrziat şi supraîncărcat, ca o baie de aburi pe roţi, nu mai spun nimic că gospodarii de la IGO s-au obişnuit cu critica aşa cum ne-am obişnuit noi cu lipsa de apă. Încep de la debarcare. Mai întâi ne-a întîmpinat o turmă de oi, tunse recent, ca nişte recruţi, care, în peisajul adecvat ne-a amintit că strămoşii noştri nu făceau baie în bazine cu trambulină şi mozaic”.

„Zori Noi”, Anul XXI, nr. 6098, Suceava, Duminică 23 iulie 1967.