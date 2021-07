„Năvala străinilor”

“Se vede la prima căutătură că folosul ce resultă din aceasta pentru noi este şi acela că oamenii noştri vor pute să înainteze mai lesne şi mai iute, dacă s’ar observa cu stricteţă că să nu ocupe nici un funcţionar un post public, care nu scie limba ţării; năvala străinilor din toate părţile ar înceta şi poporul nostru ar mai scăpa de suferinţele ce le-au indurate până acuma de la străini. Regula aceasta însă să mai calcă din când în când din diferite cause şi străinii încă tot se mai strecoară în ţară. Prin aceasta funcţionarii noştri sunt opriţi mai cu seamă de la posturile mai înalte. Abateri au esistat şi vor esista. De aceea nu ne mirăm că mai toate posturile principale de pe la oficiile din ţară sunt ocupate numai de străini. Ne supărăm însă că oamenii noştri sunt înapoiaţi şi la posturi inferioare, măcar că pentru aceasta se cere ca competentul să scie limba română”.

„Revista politică”, Anul II, nr. 3, Suceava, 15 Iuniu 1887.

„Şezătoare şcolară la Bosanci”

„Cu data de 30 Aprilie a.c. a dat şcoala de fetiţe din Bosanci o şezătoare şcolară în folosul societăţii „Crucea roşă”. Am asistat şi eu ca participant la această şezătoare, şi deci mă voiu încumeta a scrie câteva şi în privinţa aceasta.

...Am avut mare bucurie sufletească, când am văzut poporenii cu lacrimi în ochi de bucurie uitându-se la copilele lor pe scenă şi cât de frumos şi atrăgător au ştiut să joace fiecare rolul ei bine ales. Copilele s’au prezentat foarte bine în costume curat ţărăneşti şi am admirat mult scena pe care a făcut-o domnişoara Eugenia Popovici, care e conştie de chemarea ei ca superioară în aceste timpuri grele. Ca om obiectiv sunt dator să amintesc şi de domnişoara Domnica Turturean, care a exercitat cu copilele şcolii bucăţile teatrale şi a ştiut să le conducă la şezătoare atât de precis”.

„Viaţa Nouă”, Anul IV, nr. 182, 4 Iunie 1916.