„Calea cătră Cacica”

„Calea cătră Cacica duce prin nisce regiuni cu care ar trebui să se mândrească cei-ce locuesc prin ele, ’ear cei-ce le văd în treacăt ar trebui să simtă o plăcere şi o desfătare deosebită privindu-le. Trenul cătră Cacica şerpuiesce mai mulţi chilometri pe valea lungă a mlădiosului râu Suceava spre Vest. Pornind din Iţcani spre Hatna ţi se arată în stânga, dincolo de râu, comuna Şcheea pe o ridicătură ce fuge spre Apus. Şcheea este încungiurată de toloaca sa verde, la al cărei hotar dinspre Apus se întinde tânăra pădurice cu numele Bârnova”.

„Gazeta Bucovinei”, Anul II, nr. 45, Cernăuţi, Duminică 7/19 Iunie 1892.

„Vacanţa de vară”

„Vacanţa de vară este aşteptată întotdeauna cu multă bucurie de către pionieri şi elevi. Ea este cu atît mai mult aşteptată cu cît, an de an, oferă pionierilor şi elevilor posibilitatea de a participa la activităţile cele mai îndrăgite, activităţi noi, atractive şi educative, ce se desfăşoară în aer liber. Şi în acest an vacanţa pionierilor şi elevilor suceveni va fi deosebit de bogată. Aşa de pildă, peste 90.000 de elevi vor pleca în drumeţii, 9190 în excursii regionale şi interregionale pentru cunoaşterea realizărilor regimului democrat-popular şi a frumuseţilor regiunilor patriei. Aproape 700 de elevi vor avea posibilitatea să meargă în excursii pentru vizitarea capitalei şi a litoralului Mării Negre. Cel mai mare număr de elevi însă îşi vor petrece vacanţa în cadrul taberelor şi cluburilor. În regiunea noastră va funcţiona o tabără centrală la Bucşoaia, cu 4.000 de copii în 4 serii, şi o tabără regională la Cîmpulung, în care îşi vor petrece o parte din zilele de vacanţă 300 de copii”.

„Zori noi”, Anul XVIII, nr. 5124, Suceava, Iunie 1964.