“Cămine culturale noi în judeţul Rădăuţi”

„Activitatea căminelor culturale, prin stăruinţele conducătorilor se îndreaptă şi spre pătura ţărănească. Pentru ridicarea nivelului cultural al sătenilor trei cămine culturale din judeţ şi-au inaugurat Duminică, 4 Februarie a.c., cursurile ţărăneşti anume: căminul cultural <Petrişorul> din Horodnic de Sus, căminul cultural <Alexandru cel Bun> din Vicov de Jos şi căminul cultural <George Tofan> din Bilca.

Inaugurarea cursurilor din comuna Horodnic de Sus s’au făcut în prezenţa d-lui inginer Ilie Olteanu, de la Camera Agricolă Rădăuţi, care a ţinut cu această ocazie şi o prelegere despre <Îngrăşarea pământului>. La aceste cursuri au participat foarte mulţi săteni şi gospodine, cari au rămas încântaţi de binefacerile cu care îi învredniceşte căminul lor cultural.

La Vicov de Sus, cursurile s’au deschis în prezenţa domnului Filimon Rusu, preşedintele Asociaţiei Învăţătorilor din Rădăuţi, care a vorbit despre <Importanţa căminelor culturale şi a cursurilor ţărăneşti>”.

„Suceava”, Anul II, nr. 420, 1 Aprilie 1940.

„Noi, colectiviştii”

„Folosind creditele acordate de stat şi posibilităţile proprii, noi, colectiviştii din Bucecea, am hotărît ca în acest an să cumpărăm 150 juninci, 100 oi, 20 scrofiţe şi 180 purcei. Purceii îi vom creşte şi îngrăşa pînă la 100-120 kg fiecare, apoi îi vom vinde statului, pe bază de contract. În scopul asigurării bazei furajere, afară de faptul că avem însămînţate din toamnă 12 ha cu secară pentru masa verde am stabilit să cultivăm 80 ha cu porumb siloz (din care 25 ha le vom iriga), precum şi 50 ha cu trifoi, 20 ha cu borceag, 27 ha cu lucernă pentru masă verde. Vom construi un grajd pentru 50 taurine, un padoc pentru viţei, un umbrar pentru tabăra de vară, o maternitate pentru scroafe. Toate aceste adăposturi le vom construi folosind gospodăreşte fondurile proprii şi creditele acordate de stat”.

„Zori noi”, Anul XV, nr. 4142, Suceava, Sîmbătă 1 aprilie 1961.