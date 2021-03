„Precum îşi schimbă baba Dochia cojoacele...”

„Presidenţii ţării, la noi în Bucovina, se schimbă precum îşi schimbă baba Dochia cojoacele, de multe ori şi cu oameni ale căror sentimente naţionale gravitează peste linia de demarcaţiune dintre Austria şi Prusia. Dacă va depinde şi pe viitor ocuparea posturilor la direcţia fondului religionar numai de voinţa preşedinţilor ţării, apoi ne putem trezi într-o bună dimineaţă cu Chinezi aduşi de Prusieni din porturile maritime de curând ocupate. Ajuns-am doară dilele acelea că, la şcoale cu limba de propunere română, se aduc simpli rotari din Prusia ca profesori, fără ca să li se ceară măcar declararea că vor stărui să obţie indigenatul austriac!”.

„Patria”, Anul II, nr. 107, Cernăuţi, Martie 1898.

„Un Muzeu Etnografic Românesc la Suceava”

„De mai bine de un an de zile, mă port cu gândul de a începe o acţiune intensivă în vederea înfiinţării unui Muzeu Etnografic Românesc al judeţului Suceava. Ideea aceasta am răspândit-o abia de-o săptămână printre intelectualii din oraşul nostru şi am deplina convingere că ea va prinde consistenţă şi, într-o bună zi, vom porni la muncă spornică...”.

„Suceava”, Anul I, nr. 11-12, Martie 1935

„Combustibil mai ieftin”

„Pînă nu de mult, la furnalul de var de la Izvorul Alb şi Pojorîta ale Întreprinderii economice raionale <Rarăul> din Cîmpulung, se folosea drept combustibil lemnul. Din această cauză, preţul de cost al varului era mult mai ridicat. Imediat după ce muncitorii şi tehnicienii au luat cunoştinţă de iniţiativa metalurgiştilor de la Sinaia, au analizat posibilitatea folosirii în locul lemnului a unui combustibil mai ieftin. Încercările făcute au dovedit că, pentru arderea varului, deşeurile de cărbune, lignitul, sînt combustibili la fel de buni ca lemnul. Prin introducerea acestui combustibil s-a obţinut, numai într-o lună de zile, o economie de aproape 30.000 lei”.

„Zori noi”, Anul XI, nr. 2894, Suceava, Martie 1957.