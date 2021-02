„Ales cu o majoritate considerabilă”

„În cercul electoral Siretiu - Rădăuţi - Suceava eri a avut loc lupta electorală pentru alegerea unui deputat în locul repăusatului Dr. Constantin Tomşaciuc. Candidaţii, precum se scie, au fost Baronul Eudoxiu de Hormuzaki şi conslierul E. Miskolezy. Baronul Hormuzaki a învins cu 1.141 din 1.691 de voturi ear dl. Miskolezy a întrunit 547 de voturi. Domnul Baron Hormuzaki este, aşadară, ales cu o majoritate considerabilă”.

„Revista Politică”, Anul V, nr. 3, 1 Februarie 1890.

„Deşi...”

„Dl. prefect a fost informat că societatea culturală <Sentinela Poporului> din Solca, deşi se străduieşte de 45 de ani să clădească un cămin cultural, deşi are o parcelă chiar în centrul oraşului, deşi are toată piatra şi vreo 70 de mii de cărămizi, deşi are adunate încă 20 mii lei şi totuşi încă nu poate ajunge la un rezultat. Impresionat de această situaţie d-l prefect a hotărât să preia domnia-sa, în numele judeţului Suceava, construirea acestui cămin cultural, cu o anexă de baie populară şi dispensar. Acesta a promis că va griji ca suma necesară pentru această lucrare să fie trecută în bugetul judeţului Suceava şi încă din toamna anului acestuia ne va invita la sfinţirea clădirii.”

„Glasul Bucovinei”, anul XX, Nr. 4998, 4 februarie 1937.

„Luna cărţii la sate”

„În cadrul <Lunii cărţii la sate> din regiunea noastră s-au organizat 199 de expoziţii de cărţi, din care 60 în gospodării agricole colective, 39 în gurile de exploatare, 95 în cooperative şi la căminele culturale. Peste 842 de difuzori de carte s-au dovedit a fi activi...cu ajutorul lor s-au difuzat deja cărţi pentru formarea a 470 de biblioteci personale, în valoare de 150-200 lei fiecare. La sate au intrat în aceste zile 50 de titluri noi de cărţi şi s-au difuzat 2682 bucăţi din <Almanahul ţărănimii colectiviste>”.

„Zori Noi”, Anul XVII, nr. 4714, Suceava, Duminică 3 februarie 1963.