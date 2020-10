„Sărbătoarea recoltei”

„Prin înalta dorinţă a M.S. Regelui, s’au instituit concursurile agricole şi începând de anul acesta vom avea în fiecare an o zi a bucuriei şi de răsplată pentru vrednicia muncitorilor de brazdă, numită „sărbătoarea recoltei”.

Ţara noastră de ţărani şi de mucenici ai plugului şi coasei trebuie să-şi dea ofranda de răsplată şi de bucurie pentru cei ce dau pâinea şi belşugul. Grâul şi porumbul sunt culturile de bază ale agriculturii româneşti. Dacă avem din belşug aceste două produse agricole, pentru consumul din ţară şi pentru exportul peste hotare, atunci buna stare domneşte la toţi cetăţenii acestei ţări. Concursul grâului şi porumbului răsplăteşte pe acei plugari cari lucrează cât mai bine şi produc cât mai mult. ...Astăzi mai mult ca oricând trebuie să preţuim şi să cultivăm două forţe: armata şi forţa productivă a naţiunii. Iată de ce Duminică, în toate capitalele de judeţe, unde avem astăzi hambarele şi camerele pline de roada muncii, s’au premiat şi sărbătorit cei mai buni plugari ai ţării”.

„Suceava”, Anul I, nr. 259, 14 Noiembrie 1939.

„Cu 600.000 spectatori mai mult”

„Cinematografia, ca una din cele mai îndrăgite manifestări culturale, cuprinde an de an mase tot mai largi de spectatori. Astfel, în ziua de 6 noiembrie a.c. lucrătorii Întreprinderii Regionale Cinematografice Suceava au putut raporta îndeplinirea planului de bilete spectatori pe anul în curs. Pînă în prezent, filmele rulate pe ecranele cinematografelor din regiune ca şi cele proiectate de caravana cinematografică a întreprinderii au fost vizionate de aprox. 3.600.000 spectatori, din care peste 1.000.000 din rîndul ţăranilor muncitori. Numărul de spectatori care au vizionat diferite filme artistice şi documentare în acest an este cu 600.000 mai mare decît cel din perioada corespunzătoare anului trecut”.

„Zori Noi”, Anul XIII, nr. 3403, Suceava, Marţi 11 noiembrie 1958.