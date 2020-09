„La cătane”

„Au sosit eară acele zile în cari biet flăcăul dela sate se tunde şi se îmbracă în haine cătăneşti. Vai ce de-a jele la părinţi, la fraţi şi la bietele fetiţe. Duios se desparte flăcăul de aerul liber dela ţară, unde el trăieşte cu tot sufletul şi cu toată inima...Dar curând ajunge în casarmă şi începe muştrulueala...Ce mândru însă se întoarce dela cătănie voinic ca un smeu şi frumos ca un semizeu. Flori la pălărie şi chiuie băiete!”.

„Deşteptarea”, Anul XI, nr. 75, Cernăuţi, 27 Septembre 1901.

„În aşteptarea ospătarului care, de cele mai multe ori, nu face exces de promptitudine, lectura reclamelor comerciale din local oferă uneori un subiect suficient de distractiv: <Servim zilnic mîncare caldă>, <Servim zilnic micul dejun>, <Lichioruri cu arome diferite>, <Consumaţi vinuri alese>, etc., etc. Afişe standard care spun în acelaşi timp totul şi nimic, care vădesc o evidentă lipsă de bun gust. Nu am vrea să credem că autorii lor le-au atribuit o funcţie pur decorativă. Dar cînd acestea au devenit anacronice, pentru că de ani de zile ornamentează interioarele localurilor, cînd nici conţinutul lor nu mai concordă cu realitatea, atunci o asemenea lectură stîrneşte zîmbete şi comentarii deloc lăudabile”.

„Zori Noi”, Anul XXII, nr. 6153, Joi 28 septembrie 1967.