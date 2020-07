„Dobânzi cămătăreşti”

„Am stat de vorbă cu foarte mulţi săteni din regiunea Sucevei despre chestiunile cari îi preocupă mai mult şi am constatat că ţăranii bucovineni gem sub povara dobânzilor cămătăreşti ale liberalilor şi ale acoliţilor lor. Ţăranii bucovinei sunt azi datori pe la diverse bănci din Bucovina cu peste 200 de milioane lei, la cari plătesc dobânzi care variază între 40 şi 50 la sută. Dacă ei au azi vreo doleanţă la actualul guvern ţărănesc apoi acea doleanţă este să-i scape de aceste datorii distrugătoare, în care i-au băgat politicienii de până acum, din partidele cari i-au guvernat în cei 10 ani de după război”.

„Cuvântul Ţărănimii”, Anul VIII, nr. 57, 10 Iulie 1929.

„Tabăra centrală de pionieri şi şcolari de la Bucşoaia”

„În aceste zile tabăra centrală de pionieri şi şcolari de la Bucşoaia, raionul Gura Humorului, răsună de cîntece şi voie bună. 1.000 de elevi din şcolile medii şi profesionale din regiunile Suceava, Iaşi şi Maramureş îşi petrec aici o parte din vacanţa lor de vară. Pentru asigurarea unor condiţii bune de cazare, în tabără au fost făcute o serie de reparaţii şi amenajări. Astfel, s-au făcut amenajări la grupul sanitar, au fost asfaltate trotuarele din faţa sălii de mese, a fost extinsă reţeaua de alimentare cu apă, au fost renovate solarele şi completate vesela la grupul alimentar. Prima serie de 1.000 de elevi, care a sosit la Bucşoaia pe data de 3 iulie, a şi început activitatea în tabără. Pînă la data de 16 iulie, cît durează şederea lor aici, ei vor face drumeţii, vor pregăti programe artistice şi sportive, focuri de tabără, petrecîndu-şi astfel zilele de vacanţă în mod plăcut”.

„Zori noi”, Anul XVIII, nr. 5152, Suceava, Duminică 5 iulie 1964.