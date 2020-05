“Siretiul” (II)

“Negoţul e în mâna poporului ales aşa încât Sâmbăta nu-ţi poţi cumpera nici măcar scrîmbiţă, căci unica firmă românească poartă negoţ numai cu biciuşci şi măsline. Sub astfel de împrejurări se reduce însemnătatea industriei, a comerciului şi meseriei la acea cifră rotundă pe care matematicienii au pus’o ca hat între positiv şi negativ”.

„Gazeta Bucovinei”, Anul III, nr. 64, Cernăuţi, Duminică 15/27 August 1893.

„Publicaţiune”

„Domnul G. Găinaru, născut la 25 Iunie 1886 în comuna Burdujeni, domiciliat în Târgul Burdujeni, a făcut cerere la minister pentru schimbarea numelui patrimonic din Găinaru în Grigorescu, spre a se numi Ion Grigorescu”.

„Suceava”, Anul I, Nr. 32, 1 August 1936.

„Trişori la viaţă”

„<- Chintă royală? Formidabil! Iar m-ai curăţat!>

<- Pun ceasul la bătaie şi gata!>

Era ora 12, oră de producţie. În casa lui Iacob Solomon, vicepreşedinte al cooperativei meşteşugăreşti din Vatra Dornei, ca de obicei, se încinsese un joc de poker, în care cei ocoliţi de noroc mergeau la ultima mînă - cămaşa. Sub egida vicepreşedintelui, O.M., D.N., D.B., V.S. şi V.C. (salariaţi la cooperativă şi la ORVLF) au fost prinşi în flagrant delict. Sec! Nu. Plus! Rugăm tribunalul să le dea un plus de pedeapsă spre satisfacţia oamenilor care muncesc cinstit. Pokeriştii trişau viaţa”.

„Zori Noi”, Anul XXI, nr. 6109, Suceava, Sîmbătă 5 august 1967.