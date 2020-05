„Reaua conducere”

„Nu înţelegem de feliu, cum vine că Românul, după atâtea experienţe triste, ce le-a făcut şi le face dilnic, nu-şi vine în fire şi nu iasă din apatia cătră tot ce se ţine de viaţa publică. O causă principală a acestei apatii dăunăcioase, din toate punctele de vedere, zace fără îndoeală în reaua conducere. Nime nu-şi dă silinţa cuvenită, ca să lumineze poporul de rând asupra drepturilor ce le are după constituţie. De vor merge trebile şi mai departe tot aşa, numai ce ne vom trezi că pe toate punctele am pierdut terenul de sub picioare”.

„Revista Politică”, Anul II, nr. 5, Suceava, 15 Iuli 1887.

„Sânzâienile de după slujbă”

„Se cuvine laudă organizatorilor expoziţiilor locale şi societăţilor culturale, în frunte cu <Ciprian Porumbescu>, cari şi de astă dată, invitând şi primind într’un concert <Armonia> din Botoşani, a înţeles să încheie manifestarea de credinţă de dimineaţă cu una culturală după amiaza şi seara, contribuind să dea Sânzâienilor atmosfera de creştinism şi românism, singura cu care Suceava se va putea cândva mândri, dar mai ales va putea însemna dâra de glorie în istoria neamului şi a ortodoxiei. Prea strâmtele noastre rânduri nu pot cuprinde şi alte demne manifestări ale zilei de 24 iunie. Se impune o mai intensă organizare ca nimic să nu scape de ceea ce ar putea contribui la realizarea unor Sânzâieni cât mai creştineşti şi cât mai româneşti”.

„Suceava”, Anul II, nr. 35, 1 iulie 1936.

Judeţul Suceava

„Populaţia activă a judeţului număra la sfîrşitul anului trecut 303.800 oameni, cu 12.400 mai mult decît în 1965. Dintre aceştia 111.795 (cu 7.986 mai mulţi decît la începutul actualului cincinal) erau salariaţi. Producţia globală industrială a judeţului Suceava a crescut, în 1968, faţă de 1965, cu 30,4 la sută. În 1969 la această cotă se vor adăuga încă 7,3 procente. Ritmurile diverselor ramuri depăşesc cu mult 9,3 %, nivelul celui global: 81,3 la extracţia minereurilor neferoase, 43 la construcţiile de maşini, 25,7 pentru extracţia de minereuri nemetalifere”.

„Zori Noi”, Anul XXIII, nr. 6711, Suceava, Luni 14 iulie 1969.