„Bărbaţii oraşului Siret”

„Noi rugăm adecă pe bărbaţii oraşului Siret să încerce a se înţelege ei înşişi între ei asupra situaţiei noastre de pe-alocureaşi, asupra măsurilor ce ar trebui luate pentru ca ea să se îmbunătăţească. Presupunem că atâta lepădare de sine există’n noi ca să ne putem înţelege bine, mai ales când înţelegerea este impusă de interesele superioare ale poporului nostru”.

„Gazeta Bucovinei”, Anul III, nr. 58, Cernăuţi, Duminică 25 Iulie 1893.

„Dobânzi cămătăreşti”

„Am stat de vorbă cu foarte mulţi săteni din regiunea Sucevei despre chestiunile cari îi preocupă mai mult şi am constatat că ţăranii bucovineni gem sub povara dobânzilor cămătăreşti ale liberalilor şi ale acoliţilor lor. Ţăranii bucovinei sunt azi datori pe la diverse bănci din Bucovina cu peste 200 de milioane lei, la cari plătesc dobânzi care variază între 40 şi 50 la sută. Dacă ei au azi vreo doleanţă la actualul guvern ţărănesc apoi acea doleanţă este să-i scape de aceste datorii distrugătoare, în care i-au băgat politicienii de până acum, din partidele cari i-au guvernat în cei 10 ani de după război”.

„Cuvântul Ţărănimii”, Anul VIII, nr. 57, 10 Iulie 1929.

„Păduri şi bărbaţi destoinici”

„Una din direcţiile principale în exploatările forestiere sucevene o constituie înlocuirea muncii brute şi fără productivitate ca munca rapidă şi eficace a maşinilor. Aspectul exploatării lemnului s-a distanţat enorm de imaginea noastră tradiţională. Ferăstraiele mecanice, tractoarele, funicularele cutreieră munţii dintr-un capăt în altul. Ferăstraiele mecanice doboară şi secţionează aproape 90 % din suma arborilor, tractoarele scot şi apropie 65% din totalul masei lemnoase, încărcatul se efectuează mecanizat în proporţie de 80%”.

„Zori Noi”, Anul XXIII, nr. 6723, Suceava, Duminică 27 iulie 1969.