„O afacere odioasă”

„Într-al 20 Mai a.c. a aflat de bine primarul din Suceava ca să dea la pământ îngrădirea cimitirului creştinesc, cu scop de a săpa un drum dela oraş până la tir (n. r. platoul de tir), drept prin cimitir. Ajungând lucrătorii până la mormintele creştineşti, poporul s’a revoltat şi căpitanul districtual a înterdis continuarea săpării. Gardul a rămas însă culcat până în diua de adi, astfeliu că întrarea în cimitir este liberă pentru toate dobitoacele din oraş. De această stare a lucrurilor se scandalisează întregul popor creştinesc”. (Semnat: „un moşneag din Suceava”).

„Gazeta Bucovinei”, Anul I, nr. 15, Cernăuţi, Joi 20 Iunie 1891.

„Din apucăturile d-lui Cojocariu”

„Cum se administrează astăzi, sub guvernarea liberală un judeţ, se poate vedea cercetând puţin mai de aproape activitatea nefastă a Prefectului Sucevei. „Aşa vreau, aşa fac”, este deviza feciorului de ţăran din Sfântul Ilie, care are doar singurul merit că este ginerele socrului său. Un şatrop adevărat, om fără suflet, arbitrar şi de un cinism revoltător în apucăturile sale abuzive, acest Cojocariu este o nenorocire în plus căzută asupra acestui judeţ. La fiecare pas auzi mii de nedreptăţi săvârşite de acest inconştient, şi totuşi nici un protest. Funcţionarii au frica mutărilor, ţăranii frica persecuţiilor, iar partizanii, unii revoltaţi chiar, tac şi ei; e disciplina partidului liberal”.

„Cuvântul Ţărănimii”, Anul VII, Nr. 88, 17 Iunie 1928.

„Comunistul”

„Comunistul este un om de acţiune. Între vorbele şi faptele lui se găseşte o deplină concordanţă. El nu trece nepăsător pe lîngă stările de lucruri nesatisfăcătoare. Nu-i e îngăduit să spună: <Nu mă priveşte, nu mă amestec!>. Eşti comunist, totul te priveşte. Porţi răspunderea pentru tot ce se-ntîmplă în preajma ta”.

„Zori Noi”, Anul XIX, nr. 5450, Suceava, Duminică 20 iunie 1965.