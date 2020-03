„Biserica, Şcoala şi Limba”

„De aceea tot-deauna am dis şi vom dice clerului nostru: iubesce şcoala, învaţă cât mai mult, atât sciinţele religioase sau theologice, cât şi sciinţele umane; prin cele dintâi îţi vei cultiva duhul şi inima, te vei lumina de sus şi vei face să strebată lumina cea Dumnedeiască în întunericul moral al lumei celei trecătoare, vei fi pildă de virtute cu viaţa ta şi cu cuvintele tale, şi aceasta este destinaţiunea specială a Bisericei şi a servitorilor ei pe pământ”.

„Revista Politică”, Anul II, nr. 2, Suceava, Iuniu 1887.

La Dumbrăveni

„Sosirăm la Suceava după o călătorie de două ore, pe la orele 11 dimineaţa, aflând adunaţi o societate distinsă din jur şi din depărtare, întâmpinaţi cu o deosebită prietenie de stăpânul casei, dl. Leon Ghika, bărbat iubitor de arte şi cu multă însufleţire pentru progresul poporului, din care cauză comuna Dumbrăveni e o comună model în Moldova”.

„Deşteptarea”, Anul X, nr. 56, Cernăuţi, 1902.

Electrificarea

„1960. Primul an al şesenalului. Un fulger scăpat din rotirea turbinelor şi a generatoarelor, gonind paralel cu pămîntul prin cabluri suspendate la înălţimea unei nesfîrşite coloane de stîlpi de beton sau fier, intră în regiunea Suceava, undeva prin părţile Fălticenilor. Acest fulger, aflat într-un continuu flux deasupra recoltelor grele, a pădurilor încărcate de răcoare, se despleti, de la o zi la alta, din an în an, împrăştiindu-se peste locuri unde lămpile cu petrol se ruşinau, retrase într-un repaos continuu”.

„Zori Noi”, Anul XIX, nr. 5454, Suceava, Vineri 25 iunie 1965.