„Incendiu la Iţcani”

„În noaptea din 12 Aprilie 1887 s-a iscat, prin nebăgare de seamă, foc într-o şură din Iţcanii Noi şi, până în ziuă, două gospodării şvăbeşti au fost victimă. Prin ajutorul pompierilor locali, precum şi a celor din Suceava, focul s-a localisat. Paguba se urcă la 3000 florini, dar şi acestea au fost asigurată”.

„Revista Politică”, Anul I, nr. 24, Cernăuţi, Mai 1887.

„Şcoala din Dealul Edrii”

„Cercul cultural <Dragoş Vodă>, de sub preşedinţia d-lui Corlăţeanu Vasile, a ţinut şedinţa în 17 martie a.c. la şcoala primară din comuna Dealul Edrii, judeţul Suceava...S’a observat la această şcoală că copii sunt toţi germani şi au deprins a avea dragoste pentru învăţarea limbii româneşti. Corpul didactic dela această şcoală, care are de muncit greu, a pus tot sufletul său în slujba şcoalei pentru ca aceşti copii să cunoască şi să înţeleagă bine limba românească. Toţi am plecat spre casă cu impresii din cele mai frumoase, fiind pe deplin convinşi că d-na Ecaterina Wittal şi d-l director şcolar Martin Wittal muncesc cu zel şi foarte mult pe terenul cultural naţional”.

„Suceava”, Anul I, nr. 17-18, 19 Mai 1935.

„Au depăşit planul de colectare a fierului vechi”

„Agenţia de valorificări prin cooperaţie Rădăuţi a colectat în cursul primelor 4 luni din acest an însemnate cantităţi de materiale feroase şi neferoase, care stăteau neutilizate prin diverse localităţi, expediindu-le fabricilor prelucrătoare şi turnătoriilor din ţară. Planul de colectare pe trimestrul I a fost realizat în procent de 390 la sută, iar pe luna aprilie a fost depăşit cu 9 la sută. Au fost colectate peste prevederile planului 90 tone fier vechi, 15 tone fontă, 200 kg plăci acumulator şi însemnate cantităţi de bronz, alamă şi aluminiu”.

„Zori Noi”, Anul XI, nr. 2940, Suceava, Joi 9 mai 1957.