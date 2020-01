„Împedecaţi la votare”

„Joi, în 7 Aprilie, şi-a ales şi oraşul Suceava pe deputatul său. Din 800 de alegători veniră la vot 315, dintre care 60 de amploiaţi c.r. Candidatul partidului ROTT&COMP fu ales unanim, nefiind contracandidat. Totuşi s’a întâmplat ceva ridicol. Învăţătorii dela Şcoala poporală de aici, d-nii Botezat şi Paşcan, erau împedecaţi a merge să înmulţească voturile d-lui Zierhoffer. Lăsăm procedarea aceasta incorectă la judecata publicului şi a deputaţilor noştri; ne pare numai rău că dl. Duzinkiewicz nu a dat de bărbaţi care să-i dee o morală pentru totdeauna”.

„Gazeta Bucovinei”, Anul II, nr. 28, Aprilie 1892.

„Ni-o stat mintea în loc...”

„Oare adevărat să fie ceea ce a scris fratele Nicolae din Gălăneşti la gazeta d-voastră ? Ni-o stat mintea în loc. Se poare oare ca cei din mijlocul nostru ce-au ajuns domni mari, tocmai acei care se lăudau pe la adunări că vreau binele ţăranilor pentru că şi ei sunt feciori de ţărani, tocmai acei să ne fi vândut averea noastră, ţara şi neamul? Am auzit eu de câţiva domni feciori de ţărani, ca d-nii Doboş, Ungurean şi Cojocari, unul din Ilişeşti, altul din Suceveni şi altul din Sfânt Ilie, tăţ prieteni, ai d-lui Nistor, care şi el e fecior de ţăran din Vicov, am auzit că ei au nenorocit cu banca lor câteva sate de lângă Suceava. D’apoi noi am avut în război duşmani în ţară şi păgâni, nu erau feciori de-ai noştri. Amu avem mare durere că tocmai domnii noştri, din sângele nostru ne-o luat chelea şi ciolanele. Oare nu-s mai răi decât păgânii? Nu se tem ei de blestămul nostru?”.

„Vremea Nouă”, Anul II, Nr. 11, 2 Aprilie 1931.

„Coacăzul negru”

„Regiunea dealurilor din nordul Moldovei este favorabilă extinderii culturii coacăzului negru, specie care pînă în prezent nu s-a bucurat de atenţia pomicultorilor. În afară de binecunoscuta valoare alimentară a fructelor, de solicitarea largă la export, în favoarea extinderii culturii coacăzului negru pledează şi alţi factori. Coacăzul negru poate fi cultivat singur, în cultură pură sau intercalată, printre rîndurile de pomi. Benzile de coacăz negru, cultivate printre rîndurile de pomi, constituie un bun obstacol împotriva şuvoaielor de apă, stăvilind eroziunea solului”.

„Zori Noi”, Anul XXIII, nr. 6635, Suceava, Miercuri 16 aprilie 1969.