Anunţ

„Carol Hlawin, atât geometru civil, autorisat în mod oficial şi obligat prin jurământ, cât şi technic silvic, provedut cu diploma de esamen mai înalt de stat, ţinut sub conducerea ministeriului, având o pracsă de 17 ani în toate ramurile silviculturei, are onoare a face cunoscută deschiderea biroului său tehnic în Câmpulung şi a ruga cu supunere să i se predee însărcinări spre a întreprinde şi esecuta măsurători, disposiţiuni pentru o esploatare raţională a pădurilor, censurări de elaborare de feliul acesta, apreţiări de moşii, regulări (economisări) eventual inspecţionări de păduri mai mari, compuneri de petiţiuni şi recursuri relative la aceste, sub garanţă că le va efectua în mod cuviincios şi va face pretensiuni moderate”.

„Patria”, Anul II, nr. 84, Cernăuţi, Mercuri în 21 Ianuarie 1898.

„Starea semănăturilor este bună”

„Din rapoartele primite de către Ministerul de Agricultură de la serviciile agricole judeţene, rezultă că starea semănăturilor din ţară este bună. În judeţul Suceava a plouat în zilele de 10 şi 11 Ianuarie. Timpul se menţine călduros. Pământul are umezeală suficientă. Semănăturile de toamnă au răsărit şi vegetează în condiţiuni normale. Sunt temeri de un eventual îngheţ, deoarece pământul nu este acoperit cu zăpadă. Se continuă şi cu căratul gunoiului pe câmp”.

„Cuvântul Ţărănimii”, Anul XIX, Nr. 4733, 22 Ianuarie 1936.

„Cînd edilii rămîn nepăsători”

„Că mercurul din termometre a coborît în ultimele zile cu mult sub zero şi la Rădăuţi, e adevărat. Dar acesta nu-i un motiv ca edilii rădăuţeni să rămînă...reci, ba chiar de gheaţă, în privinţa curăţirii zăpezii pe străzi şi trotuare...Din cauza lunecuşului ce s-a format oamenii cad, sparg sticle, se lovesc, dar nimeni nu ia iniţiativa curăţirii zăpezii...”.