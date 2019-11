„Credinţe poporale bucovinene” (II)

„Se crede, că uscând cineva păpuşoi în cuptioriu şi scoţându-i, nu e bine a lăsa câţiva ciucălăi acolo şi că, dacă earăşi se face foc în cuptior, apoi Maica Domnului vâră mâna până’n cot în focul cuptiorului după acei păpuşoi. Se crede, că dacă tuşesce mâţa va urma vrajbă în casă. Se crede, că nu e bine a pune furca din care se toarce culcată, căci la din contra, acel ce toarce va căpăta junghiuri”.

„Gazeta Bucovinei”, Anul V, nr. 2, Cernăuţi, Joi 5/17 Ianuarie 1895.

“Revelionul la Suceava”

„Opt societăţi au aranjat, anul acesta, serbarea de Revelion, care a reuşit în mod satisfăcător. La ora 12, d-l Dr. E. Popovici a ţinut alocuţiunea tradiţională, dorind tuturor un an nou fericit. Şi am constatat, cu acest fericit prilej, că liceul de băieţi are numai 3 profesori, liceul de fete numai 2 profesoare, primăria numai pe primar şi un funcţionar, biserica numai un preot, şi tribunalul numai un judecător etc. Noroc de ofiţerii garnizoanei Suceava, şi de oaspeţii externi care şi-au petrecut serbările în oraşul nostru, fiindcă aceştia au salvat situaţia. Dar la urma urmei, fiecare-i liber să-şi petreacă Revelionul unde-i place, însă una ştim şi noi, act de prezenţă (o oră numai), poate face fiecare”.

„Suceava”, Anul I, Nr. 40, 10 Ianuarie 1935.

Gospodării agricole colective

„Comitetele de partid au folosit forme variate ale muncii politice pentru convingerea ţăranilor întovărăşiţi şi cu gospodării individuale să se înscrie în G.A.C. Ca urmare, nu de mult, în raionul Rădăuţi au fost înfiinţate încă 5 noi gospodării agricole colective. Astfel, 134 de familii cu 254 hectare din comuna Gălăneşti şi-au unit ogoarele constituind gospodăria agricolă colectivă <Timpuri noi>. Şi în comuna Vicov de Jos 326 familii de ţărani întovărăşiţi şi individuali au constituit G.A.C. <Drum nou>”.

„Zori Noi”, Anul XVI, nr. 4384, Suceava, Vineri 12 ianuarie 1962.