„Amintire din munţii Bucovinei”

„Câmpulungul are una din cele mai frumoase şi mai romantice posiţii în munţii Bucovinei. De o parte şi de altă parte, încunjurat de mulţi munţi înalţi şi păduratici, el se întinde şi se desfăşoară în dreapta râului Moldovei pe un şes îngust, dar pitoresc, într’o lungime de 9 km. De aici vine şi numele oraşului. Dar’ în dreapta şi în stânga munţii sunt curmaţi de pârae sburdalnice şi pe ţărmurile lor oraşul se resfiră în dreapta şi în stânga şi cuprinde şi aceste fundoae romantice şi pline de farmec, şi formează astfel atinenţele Corlăţeni, Valea-sacă şi Isvorul-alb”.

„Revista Politică”, Anul II, nr. 13, Suceava, 15 Noemvre 1887.

„Tragerea din 15 noiemvrie a Loteriei de Stat”

„Cea mai simplă şi mai adevărată socoteală. Tot atât de limpede este socoteala jucătorului la Loterie. Un sfert din loz costă 200 de lei. Această sumă economisită nu înseamnă nimic. Această sumă cheltuită fără rost, nu vă poate aduce nici un folos. În schimb această sumă, dată pe un sfert de loz al Loteriei de Stat, vă pune în rândurile celor ce au speranţa foarte justificată de a câştiga cu 200 de lei un MILION…Toţi câştigătorii loteriei aşa au făcut şi astăzi, sunt bogaţi şi fericiţi. Cumpăraţi lozuri din vreme”!

„Glasul Bucovinei”, Anul XIX, Nr. 4939, 8 Noiembrie 1936.

„Cu 600.000 spectatori mai mult”

„Cinematografia, ca una din cele mai îndrăgite manifestări culturale, cuprinde an de an mase tot mai largi de spectatori. Astfel, în ziua de 6 noiembrie a.c. lucrătorii Întreprinderii Regionale Cinematografice Suceava au putut raporta îndeplinirea planului de bilete spectatori pe anul în curs. Pînă în prezent, filmele rulate pe ecranele cinematografelor din regiune ca şi cele proiectate de caravana cinematografică a întreprinderii au fost vizionate de aprox. 3.600.000 spectatori, din care peste 1.000.000 din rîndul ţăranilor muncitori. Numărul de spectatori care au vizionat diferite filme artistice şi documentare în acest an este cu 600.000 mai mare decît cel din perioada corespunzătoare anului trecut”.

„Zori Noi”, Anul XIII, nr. 3403, Suceava, Marţi 11 noiembrie 1958.