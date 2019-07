Stăpânul străin

„Nu destul că străinii au năvălit până acuma în ţară, au jupit pe ţăran, i-au luat banul şi în multe locuri casa şi pământul, au jupit pe boeriu şi i-au scos pe mulţi de pe moşiile lor: haide să vindem încă şi moşiile fondului, ca să le cumpere jidovii, cari cu timpul vor lua şi părticelele ţăranilor pentru vr’o câteva vedre de rachiu; apoi are să fie halal de industrie, jidovii şi străinii vor fi moşieri, ear tu Române ai să faci pentru aceşti stăpâni căldări, sape, hărleţe, ai să împletesci coşărci, care le vei lua în spate şi le vei duce la Moldova la iarmaroc, ai să faci oale, mese, papuci, căruţi, etc. toate pentru stăpânul tău, ear dela o vreme stăpânul are să-ţi spue că nu pricepi meşteşugul, îţi va da o traistă în spate, o botă în mână, vr’o câţiva dupaci după cap şi-ţi va dice să te cari”.

„Revista Politică”, Anul II, nr. 8, Suceava, 1 Septemvre 1887.

„Ctitoria Movileştilor din Burdujeni, în reparaţie”

„Datorită iniţiativei S.S. părintele Econom Staurofor, Ioan Popovici, parohul orăşelului Burdujeni, ctitoria Movileştilor (1597) e în plină reparaţie, având valorosul şi neprecupeţitul concurs al epitropiei acestei biserici precum şi al tuturor localnicilor. Remarcăm faptul că ferestrele, lucrate de d. Petre Mendeac, sculptor în piatră, sunt o reconstituire a vechilor ferestre făcute de SSP Ioan Popovici, după resturile găsite din fostele ferestre şi din cea nescoasă din perete. Ferestrele lucrate de d-nul Petre Mendeac sunt aprobate şi de „Comisiunea monumentelor istorice”, secţia Cernăuţi”.

„Suceava”, Anul II, nr. 41, 13 Septembrie 1937.

Pionierul

„Pionierul Gh. Groza din Iacobeni, raionul Vatra Dornei, este abonat la <Scânteia pionierului> din luna iunie, dar în tot cursul vacanţei de vară nu a primit decât 2-3 numere. Acum el nu mai aşteaptă ziarele ci răspunsul Oficiului PTTR Iacobeni despre măsurile pe care le-a luat pentru a-l trage la răspundere pe factorul poştal Petru Hriţuc, căruia i-a dat banii pentru abonament şi care în schimb nu aduce ziarul”.

„Zori Noi”, Anul XII, nr. 3040, Suceava, Vineri 6 septembrie 1957.