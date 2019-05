„La calea ferată locală Hatna-Câmpulung”

„La calea ferată locală Hatna-Câmpulung se lucră cu o deosebită sârguinţă. Sute de oameni, numai de prin satele din apropiere şi din depărtare ale Bucovinei, ci chiar din Maramureş, lucră zi după zi, de-a lungul întregii linii. Cu toate acestea însă, nu credem că această linie să fie mai degrabă deschisă decât în primăvara anului viitor”.

„Revista Politică”, Anul II, nr. 7, 15 August 1887.

„Pentru realizarea echilibrului bugetar”

„În ultimele zile, Ministerul de Finanţe a luat o serie de măsuri menite să asigure echilibrul bugetar. În primul rând s-a acordat o nouă serie de avantagii contribuabililor care sunt cu restanţă la plata impozitelor pentru a-şi putea lichida debitele. Dacă nici până la această dată nu se vor face achitările se va porni urmăririle fără menajamente. S’au mai luat măsuri de achitare a creanţelor întârziate ale statului. Prin aceste depozite se urmăreşte lichidarea completă a trecutului. Într’o conferinţă ţinută la ministerul de finanţe s’a decis ca din excedentul fondului primelor valutare, în sumă de circa 400 de milioane de lei, o sumă de 350 de milioane să fie afectată veniturilor bugetare în vederea menţinerii echilibrului bugetar”.

„Glasul Bucovinei”, Anul XIX, Nr. 4874, 9 August 1936.

„Aştept de doi ani”

„Sunt UTM-ist din anul 1951. Aproape în fiecare adunare de organizaţie se aminteşte că UTM-iştii sînt viitorii comunişti, principala rezervă de cadre a partidului. Animat de această dorinţă, încă din anul 1955, am întocmit documentele necesare potrivit normelor de primire în rândurile partidului şi am făcut cerere către organizaţia de partid din comuna Frumosu-Câmpulung pentru a fi primit în rîndul candidaţilor de partid şi pe care am predat-o biroului organizaţiei. Au trecut 2 ani de cînd tot aştept ca cererea mea să fie pusă în discuţia organizaţiei de partid dar degeaba. Biroul organizaţiei de bază (secretar tov. Ştiucă Dumitru) nici gînd nu are să facă acest lucru. Văzînd această atitudine de multe ori mi-am pus întrebarea: este oare necesar să îndeplinesc cine ştie ce condiţie şi pe care eu n-o cunosc, pentru ca cererea mea să fie pusă în discuţie sau biroul organizaţiei de partid din comuna Frasin a uitat de sarcinile ce-i revin?”.

„Zori Noi”, Anul XI, nr. 3010, miercuri 31 iulie 1957.