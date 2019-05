„Proprietatea baronului Andrei Kapri”

„La 21 August a.c. s’a vândut la licitaţie la judecătoria din Cernăuţi corpul tabular Todereşti, proprietatea baronului Andrei Kapri. Valoarea moşiei a fost preţuită cu 1.666.804 de coroane, oferta minimală fixată cu suma de 1.111.203 coroane şi vadiul cu suma de 85.000 cr. La licitaţie au participat cinci reflectanţi, între cari şi milionarul Rosenschen din Londra. Oferta cea mai mare au făcut-o domnii Iancu şi Kalman Fişer din Dorohoi: 1.227.000 cr. , cari au şi obţinut proprietatea moşiei”.

„Deşteptarea”, Foaia partidului poporal naţional, Anul IX, nr. 61, Cernăuţi 9/22 August 1901.

„Pâinea cea de toate zilele”

„O avem în Ţara românească am putea spune chiar din belşug, dacă ţinem seama de situaţia din alte ţări. Şi după cum se vede din măsurile luate de Guvern o vom avea şi în viitor şi mai din belşug. Dar noi gospodarii de la sate, am dori ca măcar de acum înainte să ne putem şi noi înfrupta cu oleacă de făină din cea albă, nu pentru a ne face colac la cafea, pe care îl înlocuim destul de bine cu mămăliguţa cu lapte dulce, ci pentru a putea face şi noi câte o pomană pentru cei trecuţi la cele veşnice. Ne mai vine câte o veste tristă că ne’a murit un fecior pe front şi vai ce greu ne cade când nu ne putem face datoria creştinească faţă de aceşti eroi ai Neamului. Am auzit că D-l Prefect al nostru este bun ca pâinea cea caldă şi de aceea îndrăznim să-l rugăm să caute o altă cale şi o dezlegare pentru ca să putem şi noi ajunge, fără petiţii multe, fără timbre şi certificate şi fără multă umblătură pe la birouri, la oleacă de făină pentru pomeni”.

„Popasuri”, Anul I, Nr. 1, 15 August 1943.

Justiţia populară

„În toamna anului 1944 numiţii Plot. maj. jand. Mihailovici Dumitru, şeful postului de jandarmi din Neagra Şarului, Floarea Moroşan din comuna Şaru Dornei şi Troniuc Vasile din Valea Boului, în complicitate cu Boca Grigorie din Şaru Dornei, au maltratat în mod barbar pe tânărul Liviu Apostoaie care din cauza loviturilor primite a încetat din viaţă. Procesul a fost tărăgănat 4 ani până când a venit spre judecată tribunalului local în faţa completului format din asesorii populari care au făcut dreptate condamnând pe criminali. Aşadar, cei câţiva criminali, care încercau să-şi muşamalizeze prin diferite manevre vinovăţia, şi-au primit pedeapsa datorită vigilenţei nouei justiţii populare”.

„Lupta Poporului”,, Anul II, nr. 321, Suceava, Miercuri 18 August 1948.