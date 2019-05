„Lucrarea drumului”

„Lucrarea drumului nou din Pojorâta la Breaza progresează în anul acesta cam rău. În anul trecut mergeau trebile mai bine. Antreprenorul Gottesmann era un om de cuvânt şi rânduială. Lucrătorii erau plătiţi bine, trataţi omeneşte. Nime nu s’a plâns de Gottesmann. În acest an e antreprenor Iacob Storfer. De acum toate sunt schimbate. Lucrătorii sunt rău plătiţi şi tratarea lor lasă mult de dorit. Lucrul stagnează adeseori, din aceste pricini şi Dumnezeu ştie cum va ieşi gata. Săptămâna trecută au lucrat vr’o 50 de lucrători sub privegherea unui lipovan. După sfârşirea lucrului, lipovanul a dispărut ear antreprenorul nici nu vrea să ştie ceva de lucrători. Bieţii oameni au mers la casele lor remănându-le paralele neplătite”.

„Patria”, Anul I, nr. 11, Cernăuţi, Vineri în 25 Iulie 1897.

„Milionul este milion”

„Din toate cele citite în gazetă n’am aflat decât o veste bună şi anume că la 15 Iulie, când începe a douăzecea Loterie de Stat, trebuie să cumpăr lozul dela sediile de vânzare ale Loteriei. Câştigurile se plătesc jucătorilor fără nici o reţinere de impozite. Milionul este milion!”.

„Suceava”, Anul I, Nr. 154, 12 Iulie 1939.

„Cu mari realizări în producţie”

„Peste cîteva zile, muncitorii fabricii de bere Solca vor sărbători un eveniment însemnat: a 200-a şarjă de la începutul campaniei din acest an. E un succes important pentru colectivul unităţii din Solca. Sub conducerea organizaţiei de partid muncitorii şi tehnicienii fabricii de bere au reuşit în acest an să introducă mica mecanizare în secţiile de fierărie, la fermentaţia primară şi secundară. Acum în locul combustibilului lemnos la ardere se foloseşte păcura. La fierbere au fost introduse pompe mecanice acţionate de motor. Introducerea micii mecanizări a dus la o creştere a productivităţii muncii cu 6,5 la sută, a redus preţul de cost cu aproape 7 la sută şi a contribuit la realizarea unor economii de peste 190.000 lei”,

„Zori Noi”, Organ al Comitetului Regional PMR Suceava şi al Sfatului Popular Regional, Anul XI, nr. 3010, miercuri 31 iulie 1957.