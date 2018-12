14 Decembrie

“Furt în biserică”

“În comuna Frătăuţul - nou a întrat cineva în noaptea de Vinerea trecută spre Sîmbătă în biserica gr. or., stricând gratiile unei fereşti şi a spart capacul lădii <Discosului> şi a furat de acolo, şi anume din despărţimentul lădii în care se aflau banii meniţi pentru sprijinirea şcolarilor seraci, parte colectaţi şi parte contribuiţi de preotul local spre acest scop în cuotă probabilă de 40-50 fl., cu toate că comuna bisericească ţine şi plăteşte doi străjeri anume pentru poartă”.

“Gazeta Bucovinei”, Anul II, Nr. 29, 14(26) martie 1892.

“Pentru ţăranii cari voesc să se colonizeze”

“Dupăcum este cunoscut în Bucovina avem foarte puţin pământ arabil, astfel încât nu vom fi în stare să îndestulăm cerinţele de pământ ale ţăranilor. De aceea cârmuirea Bucovinei s’a adresat de cu bună vreme Cassei Centrale de Împroprietărie din Bucureşti cu rugămintea să reserve (pue la o parte) pentru ţăranii colonişti din Bucovina pământ supus împărţirii, fiind prin părţile acelea destul pământ de arătură. Cu dragă inimă au răspuns fraţii din Ţara Mamă la rugămintea noastră şi ne-au şi trimis îndată un tablou al moşiilor din Moldova, pe cari s’ar putea coloniza ţărani nevoiaşi din Bucovina”.

“Glasul Bucovinei”, Anul III, nr. 387, Cernăuţi, Sâmbătă 27 Martie 1920.

“Mi-a intrat belşugul în casă”

“Dacă aş şti mai multă carte decît aceea pe care am învăţat-o la cursurile de alfabetizare, aşscrie un roman despre viaţa chinuită pe care am trăit-o în trecut. Aş povesti apoi cu multă bucurie cum trăiesc în prezent, ce fericită sînt cînd îmi văd podul casei plin de bucate. În primăvara anului trecut m-am înscris în GAC împreună cu fiica mea Elena, pentru cele 286 zile - muncă efectuate de noi am primit 1.575 KG. grîu, 1.800 kg. porumb, 30 kg. brînză, 33 kg. ulei, 63 kg. zahăr, alte produse, plus 3.260 lei. Înainte cînd lucram cu ziua pe la chiaburi, în zece ani nu cîştigam cît acum într-un singur an. Adevăr spune partidul că munca în GAC înseamnă bunăstare. Eu doresc să văd în toate casele belşug ca în a mea”. (Maria Zaharia, colectivistă)

“Zori Noi”, Anul XIV, Nr. 3.827, 27 Martie 1960.