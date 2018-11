17 Noiembrie

„Comerciul cu sclavi”

„Comerciul cu sclavi se practică, în formele sale deosebite şi’n ziua de azi. Un Jidan din Suceava cutreieră satele şi recrutează o mulţime de muncitori români pentru America. Neavând aceşti muncitori bani de drum, Jidanul le pune la dispoziţie sumele necesare pentru 2-3 luni de muncă, după cum promite el, dar în realitate cine ştie pentru cât timp se face Jidanul stăpân pe libertatea şi viaţa muncitorilor noştri. Ce spun forurile administrative la aceasta?”

“Patria”, Organul partidului naţional roman, Cernăuţi, Anul IV, Nr. 1, 7 Februarie 1909.

„Interesant furt de bani”

„Chelnerul Rudolf Boiciuc din Suceava a întreţinut legături de dragoste cu fata Veronica Cozniuc din strada Cuza Vodă 7 şi i-a făcut de cîteva ori propuneri de căsătorie. Deoarece chelnerul Boiciuc are un câştig foarte mic a hotărît să facă propunere fetei să se căsătorească cu el deoarece ea are avere. Văzând că ea are alt băiat, a spus că a economisit o sumă însemnată de bani pe care o va preda fetei spre păstrare. Fiind angajatul restaurantului <Moral> a ştiut că fata restaurantului, anume Veronica Moral, are ascunşi într-un loc în podul casei o sumă însemnată de bani. Eri seară în complicitate cu fratele său, anume Isidor Boiciuc, a mers în podul casei şi a furat suma de 21.500 lei, iar suma de 15.000 de lei a dus-o la fată. Azi dimineaţă furtul a fost descoperit, hoţii arestaţi iar o parte din sumă recuperată.”

„Suceava”, Organ zilnic al Ţinutului Suceava, răspînditor de graiu, faptă şi gînd românesc ,Anul II, Nr. 326, 10 februarie 1940.

„Se mai bate în şcoli”

„Zilele trecute am fost informaţi asupra unui caz într-adevăr regretabil ce s’a petrecut la liceul Dragoş Vodă din Câmpulung. Profesorul Sadovescu dela acest liceu, care deţine şi calitatea de diriginte al clasei I B, l-a bătut pe elevul Wider Isac smulgîndu-i fire de păr din cap, pentru motivul că elevul nu voia să scrie Sâmbăta, cînd evreii sunt în sărbătoare...Cazul pare a întrece însă devierile obişnuite dela linia unei pedagogii sănătoase şi dă de bănuit că e vorba de un sadism care ar trebui stăvilit din timp”.

„Lupta poporului”, Suceava, Anul I, nr. 34, Vineri 7 Februarie 1947.