15 Noiembrie

„Domnişorul satului”

„Fondul religionar gr.or. are în comuna Capucâmpului, în mijlocul satului, un loc cam de 14 prăjini pe care se află astăzi crâşma lui Israil Scharfstein, alias <Moşcuţu> sau <Domnişorul satului>. Încă din anul 1892 a făcut comuna primele încercări ca să cumpere acel loc pentru şcoală. La timpul său a fost şi o comisie de la căpitănatul Gura-Homorului cu un inginer de la fond, care a constatat că locul este apt pentru clădirea unei şcoli, dar cu atâta a şi rămas. Jidanul I. Scharfstein, care şi-a clădit în anul 1891 pe acel loc <fără ştirea şi încuviinţarea fondului> o crâşmă, a umblat în sus şi în jos ca să nu fie smintit din acel loc şi cu ajutorul administratorului din Gura-Homorului, d-lui Ottokar Dolezal, i-a succes să nu se aleagă nimic din această comisie. Comuna a fost în fine necesitată să-şi cumpere alt loc pentru şcoală...”.

„Patria”, Anul IV, nr. 378, Cernăuţi, Duminecă 6 / 18 Februarie 1900.

„O nouă lucrare a prefectului de Suceava”

„La finea anului 1936 s’a inaugurat în comuna Solca noul abatoriu comunal. Aceasta este încă una din operele gospodăreşti ale prefectului de suceava d-l Dim Cojocariu. Cu ocazia inaugurării d-l prefect a fost informat că societatea culturală <Sentinela Poporului> din Solca, deşi se străduieşte de 45 de ani să clădească un cămin cultural, deşi are o parcelă chiar în centrul oraşului, deşi are toată piatra şi vreo 70 de mii de cărămizi, deşi are adunate încă 20 mii lei şi totuşi încă nu poate ajunge la un rezultat.

Impresionat de această situaţie d-l prefect a hotărât să preia domnia-sa, în numele judeţului Suceava, construirea acestui cămin cultural, cu o anexă de bae populară şi dispensar. Acesta a promis că va griji ca suma necesară pentru această lucrare să fie trecută în bugetul judeţului Suceava şi încă din toamna anului acestuia ne va invita la sfinţirea clădirii.”

„Glasul Bucovinei”, anul XX, Nr. 4998, 4 februarie 1937.

„S-a încins o horă mare”

„În ziua alegerilor (n.r. alegerile de deputaţi pentru Marea Adunare Naţională) pe toloaca din faţa şcolii elementare din Şcheia s-a încins o horă mare. Jucau moşnegii alături de tineri şi fiecare se arăta mîndru că a prins vremurile cînd omul de jos a devenit stăpîn în ţara sa”.

„Zori Noi”, Anul XI, nr. 2862, marţi 5 Feruarie 1957.