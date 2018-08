„Şcoală pentru prelucrarea lemnului”

„Cursul anual de industrie casnică la şcoala specială pentru prelucrarea lemnului în Câmpulung, pentru stolerit, sculptură şi strungărit, care urmăreşte reînvierea şi perfecţionarea industriei casnice pentru prelucrarea lemnului în Bucovina, se va deschide în 15 Septemvre 1902. În acest curs, care durează numai un an, se primesc acei cari stau în vârstă de cel puţin 18 ani şi au oareşicare dexteritate în sculptură, stolerit şi strungărit fără să fi învăţat la vreun meşter”.

„Deşteptarea”, Anul X, nr. 66, Cernăuţi, August 1902.

„Şcoala din Mitocul Dragomirnei”

„Primul învăţător la şcoala primară din Mitocul Dragomirnei a fost Basil Rac, la 40 de elevi înscrişi, despre frecvenţă nu se vorbeşte...Cum am spus, în 1860 se termină şcoala, recte clădirea pentru şcoală, iar în anul 1893 se mai adăogeşte cu încă două săli de clasă, aşa după cum este şi astăzi. Printre oamenii mari ieşiţi de pe băncile şcoalei primare din Mitocul Dragomirnei, avem deosebita cinste de a-i enumăra, în ordinea cronologică, pe: marele român şi om de bine preotul Ct. Morariu, preotul St. Saghin, d-l prof. univ. Vasile Grecu etc. În ziua de 8 Septembrie 1935 se vor sărbători 75 de ani de la înfiinţarea acestui locaş de lumină şi cultură, trei sferturi de veac de când Mitocul Dragomirnei are şcoală primară”.

„Glasul Bucovinei”, Anul XVIII, nr. 4616, August 1935.