„Muzeul de etnografie şi artă populară din Câmpulung Moldovenesc” (I)

„În ogorul etnografiei şi artei populare româneşti, câteodată privită cu indiferenţă, apariţia unor flori curate şi frumoase este un eveniment aşa de rar încât trebuie neapărat semnalat tuturor oamenilor de bine care urmăresc preocupările noastre. Ne gândim scriind acestea la activitatea desfăşurată de către neobositul director şcolar C. Brăescu, care, după ce a colindat în lung şi în lat toate coclaurile judeţului nostru pentru identificarea bogăţiilor etnografice şi artei populare din vechiul şi istoricul Câmpulung Moldovenesc, a trecut la întemeierea unui muzeu regional la Câmpulung, fiind ajutat de dl. C. Leontieş. Cu materialul etnografic şi de artă populară aflat în casele ţărăneşti, într-un pod al casei sau aruncat într-o şură veche, şi cu armele descoperite pe locurile unde au trecut odată Dragoş Vodă sau, mai târziu, Ştefan cel Mare şi Petru Rareş, dl. C. Brăescu a alcătuit o vastă colecţie care formează nucleul muzeului actual.”.

„Suceava”, Anul II, nr. 349, Martie 1940.

„La Fabrica de cherestea Vama”

„La Fabrica de cherestea Vama s-au obţinut luni succese importante în producţie. Prin buna folosire a ferăstrăului panglică şi debitarea judicioasă a buştenilor în gatere s-a reuşit ca randamentul tehnic să crească de la 67 la sută, la 67,3 la sută. Pe această cale s-au economisit de la începutul anului 30 m.c. buşteni. De asemenea, datorită sortării mai bune a buştenilor şi prelucrării mai corecte în gatere s-a reuşit ca 39,85 la sută din producţia de cherestea realizată să fie încadrată la calităţi superioare”.

„Zori Noi”, Anul XV, nr. 4133, Suceava, Martie 1961.