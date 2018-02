22 februarie

„Casa de Economii a oraşului Suceava”

„Cu 1 martie a.c. va începe activitatea la Casa de Economii a oraşului Suceava. În această casă de economii se pot depune bani pentru cari cere legea siguritate pupilară, precum sânt deposite judiciare, bani pupilari etc., deoarece casa de economii este obligată să fructifice banii disponibili în împrumuturi cu interese, pe ipotece sau pe obligaţiuni austriace şi alte scrisuri de credit, apoi în escomptarea cărticelor proprii ale casei de economii, în împrumuturi publice ale provinciilor, districtelor sau comunelor în fonduri publice etc., şi deoarece are voie să escompteze şi reescompteze numai asemenea sinete carile sunt provedute cu trei semnături recunoscute ca sigure. Deosebit de aceasta oraşul Suceava a depus, cu aprobarea înaltului comitet provincial al Bucovinei, ca garanţie specială, un capital de 10.000 coroane şi garantează pentru depunerile în casa de economii cu toată averea sa mişcătoare şi nemişcătoare”.

„Gazeta Bucovinei”, Cernăuţi, Fevruarie 1895.

„A fost instalat un gater de 55 de ţoli”

„La fabrica din Gura Humorului se primesc zilnic zeci de m.c. de buşteni care au diametrul pînă la 1,20 m. Înainte vreme, aceşti buşteni erau ciopliţi şi apoi debitaţi în gatere. Acum în fabrica de cherestea a fost instalat un gater de 55 ţoli construit în resurse locale în atelierul fabricii. Prin punerea în funcţiune a acestui gater se economisesc anual, prin eliminarea cioplitului, sute de m.c. de buşteni”.

„Zori Noi”, Anul XIII, nr. 3495, Suceava, Februarie 1959.