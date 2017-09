25 Septembrie

„Stabilimentul băilor domeniale”

„În stabilimentul băilor domeniale este curent şi cum să nu fie dacă acest edificiu stă pe stâlpi zidiţi de peatră şi nu pe o temelie firmă. Temelia, care lipsesce sub edificiul cel mai frumos, este substituită prin lătunoi atârnaţi de păreţi, eară pe sub podele suflă vântul. Trebuie să mai adaug că stabilimentul băilor domeniale l-a costat pe fondul ort. or. din Bucovina cu totul 6000 fl. şi după o esistenţă de câte-va luni i-a trebuit o reparatură de aproape 2000 fl.”.

„Revista politică”, Anul II, nr.9, Suceava, Septemvre 1887.

„O faptă de laudă”

„La Suceava se va ridica un bust închinat lui Simion Florea Marian. Pentru bucovineni, marele folklorist reprezintă un punct de întâlnire a tuturor comorilor sufleteşti descoperite de dl. S. Fl. Marian în toate ţinuturile locuite de români. Pentru mulţi oameni de astăzi el are nevoie însă de o recomandare şi nu vedem alta decât cea de a cerceta într’o bibliotecă publicaţiunile <Academiei Române> de prin anii 1890 şi 1903. Cu o capacitate de muncă într’adevăr surprinzătoare, cunoscător al graiului românesc de pretutindeni, căutător neobosit şi vrăjit de frumuseţea locului şi a obiceiurilor poporului, S. Fl. Marian se consacră studiilor de folklor”.

„Glasul Bucovinei”, Anul XVIII, nr. 4645, Septembrie 1935.