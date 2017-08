„Clubul de joc de hazard”

„Am arătat că în staţiunea balneo-climaterică Vatra Dornei, care până an a fost ferită de cluburi de joc de hazard, a luat fiinţă, sub denumirea <Cercul demobilizaţilor>, un club de jocuri de noroc (ruletă, baccara, chemin de fier, braziliana etc). Cum funcţionează acest club şi de are autorizaţie nu discutăm în acest moment. Am arătat că personalul <Cercului> nu e cuviincios cu vizitatorii, pe care îi bruschează rupându-le pălăriile de pe cap şi bastoanele din mână”.

„Glasul Bucovinei”, Anul XVIII, nr. 4615, August 1935.

„Perspectiva magistralei oraşului”

„Cine intră astăzi pe poarta de apus a Sucevei, cu gândul că va descoperi un oraş istoric, rămâne uimit în faţa perspectivei magistralei oraşului, operă arhitectonică admirabilă, care completează armonios frumuseţea oraşului de astăzi. În faţa avîntului cu care se lucrează aici, oricine încearcă sentimente de admiraţie şi mîndrie. Impresionante sînt noile soluţii arhitectonice, balcoanele cu linii lungi, ferestrele mai largi, intrările cu linie modernă, spaţiile verzi din faţa blocurilor care se îmbină armonios cu culorile pastelate, jocurile alb, galben, cărămiziu, plăcuţele de ceramică lăcuită de la balcoane, folosite pentru prima oară la noi”.

„Crai nou”, Anul XVIII, nr. 5185, Suceava, August 1964.