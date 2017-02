23 Februarie

„Conflict de muncă în Suceava”

„La Suceava s’a ivit un conflict de muncă între meseriaşii cizmari şi comercianţii de pielărie. Cauzele acestui conflict se datoresc faptului că meseriaşii cizmari, neavând capitalul necesar pentru a-şi cumpăra materialele prime direct de la fabrici, sunt speculaţi de comercianţii în cauză. Pentru înlăturarea acestor neajunsuri au fost închise mai multe magazine de pielărie, în baza proceselor verbale încheiate de inspectoratul muncii, pentru contravenţie la legea meseriaşilor. Totodată s’a hotărât ca negustorii să nu mai vândă încălţăminte gata confecţionată, urmând ca stocurile existente să fie cumpărate de meseriaşi, prin cooperativa lor de curând înfiinţară, şi a le revinde înapoi”.

„Suceava”, Anul I, nr. 26, Februarie 1939.

„Obădăria din Zamostea”

„Moş Toader s-a dus la ocolul silvic s-a sfătuit acolo cu inginerii şi tehnicienii şi le-a spus că e bine să se înfiinţeze o obădărie la Zamostea, că acolo este mult lemn bun pentru obezi şi spiţe. Propunerea lui a fost bine primită. Oamenii de prin împrejurimi s-au minunat tare mult cînd au văzut ce lucru iese din mîna moşului. Mulţi dintre ei au prins drag de meseria de cioplitor pe fibră şi i-au spus că vor s-o înveţe. Aşa a luat fiinţă obădăria din Zamostea. An de an, micul atelier s-a dezvoltat. S-a adus aici o rîndea mecanică, un banzic şi un strung. În scurt timp s-a înălţat şi o cabană pentru muncitori, o magazie de materiale, un atelier de rotărie, un grajd pentru animalele”.

„Zori Noi”, Anul 2260, Suceava, Februarie 1955.