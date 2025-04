Replică

Primarul de Rădăuți, Bogdan Loghin, a contestat modul în care au fost respectate procedurile statutare privind excluderea sa din PNL și în același timp pune sub semnul întrebării legitimitatea noului Birou Permanent Județean interimar al PNL Suceava. Înainte de ședința de vineri în care s-a luat decizia excluderii sale, Bogdan Loghin a transmis oficial o adresă către Biroul Politic Județean al PNL Suceava prin care solicită o serie de clarificări cu privire la o decizie a BPJ de pe data de 4 aprilie 2025, privind propunerea de aplicare a sancţiunii de excludere din partid. Loghin a solicitat conducerii PNL Suceava să-i transmită expunerea de motive nr. 53/01.04.2025 privind propunerea de sancţionare, hotărârea Partidului Naţional Liberal de nominalizare și susţinere a candidatului Crin Antonescu la care se face referire în preambulul deciziei, precum și opiniile consemnate ale membrilor PNL din cadrul organizaţiei judeţene Suceava şi semnalele primite din partea susţinătorilor PNL sau a candidatului Crin Antonescu pentru alegerile prezidențiale.

„Având în vedere că înscrisurile solicitate au stat la baza aplicării celei mai grave sancţiuni, excluderea, prevăzute de art. 26 lit. h) din Statutul PNL, consider justificată solicitarea mea. Pentru a fi asigurat dreptul la apărare şi principiul contradictorialităţii, în mod corespunzător şi nu doar formal, faţă de acuzaţiile ce mi se aduc solicit să îmi specificaţi punctual încălcările articolelor 13 alin. a) d) e) și f), precum şi cele prevăzute de art. 25 lit. c) d) e) f) i) și 1), respectiv care fapte sau declaraţii ale subsemnatului au dus la încălcarea deciziilor şi hotărârilor organismelor de conducere ale partidului aducând prejudicii majore îndeplinirii unor obiective politice importante întrucât decizia emisă nu cuprinde aceste elemente. Vă supun atenţiei că fiind propus spre sancţionare conform art. 26 alin. 2 lit. b), motivat de faptul că am adus prejudicii majore îndeplinirii unor obiective politice importante, în decizia nr. 11/04.04.2025 nefiind specificat în concret prejudiciul major adus partidului la data propunerii de sancţionare, pentru a-mi formula apărarea, consider că aveți obligaţia să îmi comunicaţi cele solicitate anterior și să dovediţi prejudiciul major pe care l-am provocat. În caz contrar, înțeleg că adresa dumneavoastră privind invitația de a participa la ședința Biroului Permanent Județean este pur formală, intenţia reală nefiind aceea de a-mi exercita dreptul la apărare, aşa cum prevede statutul PNL”, a transmis Bogdan Loghin către conducerea PNL Suceava. Primarul din Rădăuți mai spune că pe data de 9 aprilie 2025 a transmis o altă adresă către BPJ al PNL Suceava prin care a solicitat hotărârile, deciziile și propunerile privind decizia dizolvării Biroului Politic Judeţean Suceava ales în 2021, privind schimbarea din funcţie a preşedintelui ales al Organizaţiei Locale PNL Rădăuţi, cât și a secretarului general al acesteia, precum și decizia privind dizolvarea BPL Rădăuţi, solicitare la care nu a primit răspuns până la data de 11 aprilie 2025.

El a precizat că tot prin aceeași adresă transmisă președintelui interimar al PNL Suceava, Angelica Fădor, a solicitat să i se prezinte și decizia de dizolvare a BPJ Suceava și cea de numire a BPJ interimar, deoarece consideră că acest organ de conducere funcţionează în mod nestatutar.

Bogdan Loghin a fost exclus din PNL Suceava pe motiv că a anunțat că îl susține pe edilul din București, Nicușor Dan, pentru funcția de președinte al României, în tandem cu Ilie Bolojan în postul de premier.