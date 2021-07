Politic

Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan, reconfirmat joi în funcția de prim-vicepreședinte al liberalilor suceveni, a spus în cadrul conferinței de alegeri din organizația județeană că crezul său politic este următorul: „PNL-ul este deasupra intereselor și poziției mele personale”. În cuvântul său, Ioan Balan a ținut să facă o paralelă între ședința de alegeri din PNL Suceava și Campionatul European de Fotbal, precizând că dacă unii dintre marii fotbaliști ai lumii sunt coechipieri la aceeași echipă de club, la acest campionat joacă în echipe naționale diferite, dar ca și competitori și nu ca dușmani. „Această comparație se aplică evenimentului politic de astăzi (n.r. alegerile județene) cu unele amendamente pe care încerc să le explic în continuare”, a spus Balan. Vicepreședintele regional al PNL Ioan Balan a amintit că alături de liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, au avut „ca prieteni” numeroase rezultate remarcabile la nivel județean. El a amintit de câștigarea președinției Consiliului Județean, a Primăriei Suceava și a altor 56 de primării, iar la nivel național a amintit de câștigarea alegerilor europarlamentare, prezidențiale, locale, totul culminând cu înlăturarea de la putere a PSD-ului și formarea unei majorități parlamentare cu un guvern de coaliție condus de premierul Florin Cîțu.

„Nu trebuie uitat că în această perioadă de la preluarea guvernării, PNL singur, apoi în coaliție a gestionat peste așteptări situația economică dezastruoasă lăsată de PSD și mai ales criza dată de pandemia de Covid-19. Și după cum vedeți, astăzi alegem echipa PNL Suceava, iar domnul Flutur și eu concurăm pe pozițiile pe care le-am avut și până acum, rămânând prieteni în aceeași echipă”, a transmis Ioan Balan.

El a subliniat că este și va rămâne un om de partid, și la bine, și la rău, dovedind acest lucru în nenumărate situații. „Am văzut în partid nenumărate situații, evenimente, contexte, de fiecare dată au fost controverse, opinii, concurență, certuri, împăcări. De fiecare dată ceea ce a contat după toate acestea a fost dedicarea față de partid, au contat oamenii care au ajutat și sprijinit partidul, s-au dedicat lui, în campanii, opoziție și guvernări. Oamenii care au sprijinit partidul și la bine, și la greu au făcut diferența. Eu sunt un astfel de om, am colaborat cu multe conduceri centrale ale partidului, toate s-au sprijinit pe mine și colegii din Suceava pentru rezultate bun. Și noi am dat totdeauna rezultate bune pentru partid. Și eu sunt unul dintre cei care au pus umărul, alături de domnul Gheorghe Flutur, cu care am lucrat umăr la umăr alături de echipa PNL”, a spus Ioan Balan. Deputatul PNL a declarat că el a sprijinit întotdeauna PNL Suceava și PNL Suceava a putut conta întotdeauna pe el. „Stimați colegi, crezul meu politic este acesta: PNL-ul este deasupra intereselor și poziției mele personale. Voința membrilor PNL trebuie să fie sacră și ea și numai ea merită loialitatea mea”, a declarat Ioan Balan.